Las acciones del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) para recopilar evidencia y ejecutar arrestos relacionados con las contrataciones fantasmas en el Capitolio avanzan al punto de que han movilizado agentes de otras jurisdicciones a Puerto Rico.

Fuentes de El Nuevo Día señalaron que esos oficiales escudriñan, entre otras cosas, las transacciones bancarias hechas con dinero pagado desde las cuentas de los cuerpos legislativos y el movimiento ulterior que se ha producido con esos desembolsos.

Los agentes también participarían de los arrestos que estas averiguaciones puedan producir. Además, se coordina el traslado a Puerto Rico de otro grupo de agentes federales dentro de algunas semanas, corroboró este diario a través de dos fuentes distintas.

La investigación sobre las corporaciones regulares y compañías de responsabilidad limitada, que se crearon luego del triunfo del Partido Nuevo Progresista (PNP) en las elecciones de 2016 y consiguieron contratos de servicios en la Cámara de Representantes, comenzó en el Departamento de Justicia de Puerto Rico, luego de una denuncia del empleado Luis Hiram Delgado hecha a través del programa Jay y sus Rayos X.

Sin embargo, contrataciones con empresas hermanas o relacionadas se detectaron poco después en el Senado.

Las indagaciones sobre tres compañías que fueron vinculadas con el activista novoprogresista Isoel Sánchez Santiago y contratadas tanto por la Cámara como por el Senado, iniciaron en Justicia en junio de 2018. No obstante, la jefa de los fiscales de Justicia, la fiscal federal en destaque Olga Castellón, pasó el asunto a las autoridades de Estados Unidos.

La determinación del referido se encaminó luego que el presidente del Senado, Thomas Rivera Shatz, cuestionara, entre otras cosas, la capacidad de Wanda Vázquez Garced para dirigir Justicia.

Lo que rodea la pesquisa

La pesquisa no solo abarca las contrataciones de corporaciones, sino también la de personas naturales. Se presume que hubo servicios contractuales que no se prestaron o no se ofrecieron como facturados o que el acuerdo contractual requería labores en el Capitolio, pero se prestaron como labores de campo no relacionados al trabajo legislativo, sino al avivamiento político y a la exaltación de ciertos legisladores.

Una investigación periodística de El Nuevo Día reflejó la contratación de activistas, candidatos y excandidatos del PNP en la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado y en algunas oficinas regionales de la Cámara. También, reveló movimientos de figuras de las juntas directivas de las corporaciones para prestar servicios en los dos cuerpos legislativos, en la Superintendencia del Capitolio, en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y en la Junta de Calidad Ambiental.

Facturación y cobro

El Nuevo Día tuvo acceso a las facturas presentadas a la Cámara por la firma International Legislative and Government Consulting Group. Esas facturas reclaman servicios prestados por Sánchez Santiago por periodos de trabajo de entre cinco y 12 horas al día, incluyendo varios sábados y domingos.

Al mismo tiempo que presidía esta corporación, Sánchez Santiago se proyectaba como un dedicado empresario, lo que le permitió ganar un incentivo de la Oficina de Comercio y Exportación para su negocio de crepas en Humacao. Esa ayuda fue cancelada luego.

Entre marzo y abril de 2018, International Legislative presentó 14 facturas en las que reclamó- menos en una- haber prestado las 145 y 150 horas máximas que le permitían facturar los dos contratos que tuvo. Durante ese periodo, facturó $207,000.