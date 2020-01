La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) aprobó sobre $500,000 como compensación para familias que perdieron sus hogares y una cantidad similar para alquiler de viviendas para damnificados por lo sismos.

Así lo informó Alex Amparo, coordinador de FEMA para Puerto Rico y el Caribe, tras una reunión que sostuvo junto con el administrador de esa agencia federal, Peter Gaynor, y con la gobernadora Wanda Vázquez Garced en La Fortaleza.

Según Amparo, FEMA ha recibido cerca de 13,000 solicitudes de ayuda por parte de afectados por los movimientos telúricos en el sur y suroeste de Puerto Rico desde principios de este mes.

Mientras, FEMA ha aprobado, hasta la fecha, $2.8 millones para distintos tipos de asistencia.

De ese total, $1.3 millones han sido asignados para reparaciones de vivienda.

Entretanto, $673,000 ya fueron aprobados para familias que cualificaron para la asistencia máxima individual, que es de $35,000, por la pérdida total de sus viviendas.

Aunque no pudo detallar cuántas familias han cualificado para la ayuda total, a base del monto anunciado por Amparo esa cantidad representa unas 20 familias.

Amparo también señaló que FEMA ha aprobado $673,000 para asistencia en el alquiler de vivienda para los damnificados.

"Son sobre 700 familias que hoy en día tienen dos meses de recursos para alquilar una residencia en dónde vivir", explicó Amparo.

"Y vamos a seguir. Sabemos que a veces se le hace difícil encontrar, pero nosotros estamos comprometidos a ayudar a esas personas, aunque estén con familia, vecinos o amigos. Seguimos ayudando para que puedan cooperar con los gastos de la casa", añadió el funcionario.

Amparo destacó que todos esos números continuarán aumentando, pues los inspectores apenas han logrado inspeccionar las propiedades del 30% de los afectados.

Actualmente FEMA tiene 771 personas trabajando con la respuesta de la agencia con relación a los sismos en Puerto Rico, informó el funcionario.

"Aunque le queremos dar la prioridad a los que perdieron su hogar, vamos a llegar a todo el mundo. Ustedes van a ver el número de inspectores y de fondos que van a estar recibiendo", comentó.

Por su parte, Gaynor indicó que la reunión se concentró en dialogar sobre en las ayudas para las personas que están en los campamentos.

"Queremos que ella (la gobernadora) sepa que tiene nuestro apoyo completo. Las 4,453 personas que están en campamentos, no en sus casas, son nuestro enfoque principal", dijo Gayner, quien dijo que también ofrecen asistencia sicológica para los damnificados que continúan sintiendo las réplicas.

Gaynor también mencionó que mañana, martes, se informará sobre los planes del gobierno estatal con relación a los planes de vivienda permanente para los afectados.

"Sé que la gobernadora lo está trabajando. Va a hacer un anuncio mañana. Será anunciado por la gobernadora y su equipo, así que lo dejaré para la gobernadora para que lo anuncie", dijo Gaynor.

Según Gaynor, ese plan que anunciará la gobernadora atendería el asunto de evitar que haya personas en campamentos cuando llegue la temporada de huracanes.

"Ese es uno de los temas que hablamos con la gobernadora, para asegurarnos que tengan un plan para moverse con eso, porque antes de que te des cuenta, ya estamos en la temporada de huracanes", sostuvo el administrador de FEMA.

"La gobernadora y su equipo harán un anuncio de su programa mañana (martes), así que no me quiero adelantar a eso, afirmó. "Pero sí tienen un plan para asegurarse que cuando venga la temporada de huracanes. Esa es la meta, que no haya nadie en casetas".

Tras la reunión, Vázquez Garced sostuvo mediante comunicación escrita que habló con Gaynor sobre el estatus de las ayudas, así como sobre la flexibilidad que se le otorgó a la Isla para el uso de fondos dirigidos a proyectos de infraestructura pública.

“Estamos enfocados en continuar trabajado en equipo para dirigir con premura el proceso de recuperación de la isla y ofrecer toda la ayuda disponible a las personas que se afectaron tras los sismos que han sacudido Puerto Rico en las pasadas semanas. Me complace que esta administración tenga total apoyo de FEMA para lograr la recuperación con la premura que requiere y la transparencia que, como gobierno, debemos asegurar”, indicó la gobernadora.

La semana pasada el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) informó que ha realizado 2,069 inspecciones de casas en 16 municipios.