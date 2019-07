El designado secretario de Hacienda, Francisco Parés, aseguró hoy, martes, que contrario a lo que afirmó el exjefe de esa agencia, Raúl Maldonado Gautier, no considera que haya una “mafia institucional” en el departamento.

Asimismo, indicó que desconoce el detalle de las denuncias de su antiguo jefe, quien, entre otras cosas, sostuvo que fue extorsionado por un funcionario de alto nivel en el gobierno.

“No creo que exista tal cosa como una mafia institucional. Hay sus excepciones a la regla y hay que confiar en nuestras oficinas administrativas donde se refieren estos casos, se investigan y luego se refieren posteriormente a las autoridades”, sostuvo en una entrevista radial (WKAQ – 580 AM).

Parés también expresó que se siente agradecido con Maldonado Gautier por haberlo reclutado, a la vez que señaló que nunca lo indujeron a cometer un acto ilegal.

“Raúl Maldonado jamás me pidió que yo cometiera algún acto ilícito y yo tengo un profundo aprecio por Raúl Maldonado en el aspecto personal. A mí, Raúl Maldonado me reclutó, me dio una oportunidad única de poder laborar digna y honradamente”, estableció.

No obstante, Parés se distanció de las expresiones del exsecretario que fue destituido la semana pasada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares por las denuncias que realizó sobre irregularidades en la agencia que dirigía.

El secretario designado fue enfático en que los empleados de la agencia, en su mayoría, son honestos.

“Yo tengo que distanciarme de los comentarios de Raúl Maldonado, la vasta mayoría de los empleados son personas honestas que se rompen la espalda para trabajar por un sistema contributivo más equitativo y ellos tienen mi total apoyo”, aseguró.

Cuestionado sobre por qué desconoce el detalle de las denuncias de Maldonado Gautier y la exsecretaria de Hacienda Teresita Fuentes, cuando era el tercero en mando en la agencia, Parés señaló que “por la pureza de los procesos no voy a entrar en las interioridades de las conversaciones entre Raúl Maldonado y yo”.

El funcionario rechazó que haya sido entrevistado por las autoridades federales, pero puntualizó que está disponible para colaborar con cualquier investigación que realice el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Sobre a quién es leal, Parés indicó que su lealtad está con el gobernador “y a las leyes de Puerto Rico y a la Constitución, ese es mi juramento”.

El subsecretario de la Gobernación, Erick Rolón, exigió la semana pasada que los miembros del gabinete del primer ejecutivo tenían que ser leales a Rosselló Nevares.

De otro lado, Parés sostuvo que su prioridad en la agencia será empoderar a los empleados para poder recobrar la confianza en el interior y exterior de la agencia.

Ante esto, dijo que una de las primeras medidas que tomó como secretario en propiedad fue reclutar nuevamente al exjefe de Hacienda, Manuel Díaz Saldaña, para revisar los contratos otorgados en el departamento.