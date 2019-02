Aunque es un escenario que luce poco probable, establecer una planta de energía nuclear en Puerto Rico podría ser viable si no se convierte en ley el proyecto que establecería el marco regulatorio y la política pública energética en la isla.

Así lo advirtió ayer uno de los autores de la medida, el senador Larry Seilhamer.

“No aprobar el Proyecto del Senado 1121 no hace académica esa vista en la Cámara de Representantes”, dijo el legislador novoprogresista a El Nuevo Día, en alusión a una vista pública cameral en la que se evaluaba si sería posible generar electricidad con plantas nucleares en Puerto Rico.

Sin embargo, Seilhamer reconoció ayer que no sabía nada sobre el avance del proyecto de ley desde que entregó hace dos semanas al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el texto sobre las enmiendas que se discuten entre los cuerpos legislativos. El líder senatorial no contestó una petición de información de este diario.

“Estoy esperando, estoy ansioso, que me digan. Me he puesto a la disposición de discutir el informe de comité de conferencia, pero hasta la fecha no ha pasado nada... tampoco me han dicho nada de La Fortaleza”, expresó Seilhamer.

“Se pudiera traer”, contestó cuando se le preguntó si plantearía el tema durante una reunión de la Conferencia Legislativa del Partido Nuevo Progresista pautada para esta tarde en La Fortaleza.

Seilhamer y el coautor de la medida, el senador popular Eduardo Bhatia, han defendido el proyecto 1121, al argumentar que contiene las reglas de juego que tendría que seguir cualquier empresa interesada en participar del proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El Nuevo Día reportó el domingo cómo el proceso para entregar a manos privadas los activos de la corporación pública están adelantados al punto de que la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) seleccionará el encargado del sistema de transmisión y distribución para el tercer trimestre del año.

No a la energía nuclear

La AEE y el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) se opusieron ayer a la idea de establecer en la isla plantas nucleares para generar electricidad.

Ambas entidades respondieron a una convocatoria de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, que dio foro a una resolución del representante del PNP Gabriel Rodríguez Aguiló para evaluar la posibilidad de abrir las puertas en la isla a la energía nuclear.

Antes que empezara la vista, Rodríguez Aguiló recalcó que lo que busca es que se estudie el tema y, por eso, radicó la resolución tras reunirse hace unos meses con ingenieros puertorriqueños que trabajan en plantas nucleares en Estados Unidos.

“Nos plantearon las diferentes alternativas modulares que existen ahora en relación a la energía nuclear, y por eso radico la resolución. Es para abrir la discusión. No pretendo ni una cosa ni la otra, es abrir el tema a discusión pública”, dijo a este medio.

“Vamos a levantar la información y llegaremos a la conclusión sobre si se recomienda o no el estudio para establecer energía nuclear en Puerto Rico y que se inserte o no en la política pública energética. No quiero descartarlo de primer plano”, enfatizó.

En una ponencia, el presidente de la AEE, José Ortiz, indicó que la operación de esas plantas a través de los años -específicamente las que se conocen como “plantas modulares”-, al ser de menor tamaño y menor capacidad de generación, son más seguras y confiables. Debido a que esa tecnología es más barata, el impacto al medioambiente es “mínimo o ninguno”, dijo en el documento.