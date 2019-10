Washington -Por entender que eludirán generar más incertidumbre sobre el proceso de reestructuración de la deuda, el exjuez federal de quiebras Gerardo Carlo Altieri piensa que, por lo menos, los cinco jueces conservadores del Tribunal Supremo de Estados Unidos sostendrá la constitucionalidad de los nombramientos y las decisiones de por los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Carlo Altieri considera que en la sesión del pasado martes, imperó la visión de que “el Congreso no solo tiene los poderes bajo la cláusula territorial” para obviar la cláusula de nombramientos al designar a los miembros de la JSF, sino que “esto es una emergencia fiscal de verdad”. En esa sesión, los nueve jueces del alto foro discutieron las demandas presentadas por la firma de inversiones Aurelius, la aseguradora municipal Assured Guaranty y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier).

Destacó además que fue muy contundente, el interrogatorio del juez Samuel Alito, uno de los cinco conservadores del foro judicial, al cuestionar al abogado de Aurelius/Assured Guaranty, Thoedore Olson, si en última instancia este no era meramente un asunto de “dinero” para sus clientes.

“No creo que ninguno de ellos quiera entrar en la doctrina de los Casos Insulares”, a la cual el juez presidente del Supremo federal, John Roberts, no le ve pertinencia en las controversias que tienen bajo su consideración, sostuvo Carlo Altieri. “El juez presidente fue muy claro”, dijo.

Carlo Altieri hizo la salvedad de que los comentarios de los jueces en la sesión oral no siempre apuntan a lo que será el contenido de la opinión mayoritaria y que las opiniones disidentes pueden ser importantes de cara al futuro. Sostuvo que el tribunal parece inclinado a resolver, reconociendo el poder del Congreso sobre la isla a través de la cláusula territorial, a base de si los miembros del ente fiscal son funcionarios federales principales o inferiores, o, como dice la ley Promesa, oficiales territoriales.

El exjuez de quiebras indicó que los jueces no tienen necesariamente que entrar en un debate amplio sobre la cláusula territorial, por la cual el foro judicial ha determinado que el Congreso tiene poderes plenarios sobre la isla.

La doctrina de los Casos Insulares, por su parte, es una serie de casos de principios del siglo pasado en los que el máximo foro judicial estadounidense – al enfrentarse a los nuevos territorios adquiridos tras la Guerra Hispanoamericana-, utilizó un lenguaje discriminatorio y racista para determinar que Puerto Rico es un territorio no incorporado, que pertenece a – pero no es parte- de Estados Unidos, que no está encaminado a la estadidad y en el que no aplica toda la Constitución federal.

El Primer Circuito de Apelaciones federales determinó, el 15 de febrero pasado, que por la autoridad que se les ha conferido y el hecho de que los miembros de la JSF no responden al gobierno de Puerto Rico, sus nombramientos debieron cumplir con la cláusula de nombramientos de la Constitución de Estados Unidos, que requiere el consejo y consentimiento del Senado.

De los siete miembros de la JSF fueron nombrados en 2016 por el entonces presidente Barack Obama a base de una terna sometida por los líderes del Congreso. Obama nombró el séptimo integrante directamente. Ninguno fue referido al Senado para su confirmación, aunque la ley Promesa también permite esa opción.

Pese a declarar inconstitucional sus nombramientos, el panel del Primer Circuito validó las decisiones tomadas por los integrantes del ente fiscal, utilizando la doctrina de los funcionarios de facto.

Si el Tribunal Supremo estadounidense revoca al Primer Circuito, estaría determinando que los miembros de la JSF son funcionarios territoriales o funcionarios federales inferiores, que no tienen que pasar por el proceso de confirmación del Senado que requiere la cláusula de nombramientos de la Constitución estadounidense.

Si el Tribunal Supremo decidiera confirmar al Primer Circuito, Carlo Altieri prevé que aceptarán el pedido del subprocurador general de EE.UU., Jeffrey Wall, para que se le otorguen al gobierno federal, por lo menos, 90 días para confirmar a los actuales integrantes de la JSF o nuevos funcionarios.

Pero, el exjuez federal tampoco descartaría que el tribunal decidiera devolver el caso al Primer Circuito para que se le presenten hallazgos que les ayuden a determinar si se ha cumplido con la doctrina de facto, por la cual el foro de apelaciones validó las decisiones tomadas por el ente fiscal.