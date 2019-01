Un grupo de agentes estatales y municipales de diversos puntos de la isla se movilizó este domingo para llevarle una ‘parranda’ y sorprender con regalos en el Día de los Tres Reyes Magos a una niña de Canóvanas que el Día de Navidad se llevó una desilusión.

Publicación en Facebook relacionada al gesto.

La iniciativa fue organizada por el agente estatal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, Stephen Lazú, quien hace varios días se topó en Facebook con un vídeo de la niña de 9 años recibiendo carbón y una carta de Santa Claus el 25 de diciembre en la que se le expresaba que su comportamiento no había sido el mejor en el año 2018 y que por eso no recibiría regalos a modo de acto disciplinario.

En el vídeo, que de acuerdo a Lazú fue publicado inicialmente en Facebook por el padre de la menor –quien está divorciado de la madre de la niña- se ve cómo la infante sale corriendo y llorando tras leer la carta.

“Es un gesto noble (de nuestra parte) porque está brutal. Queremos que esta vez (la niña) tenga su regalo en vez de unas piedras de carbón para revertir de alguna manera el daño psicológico y emocional que la niña pudo tener”, indicó Lazú en entrevista telefónica.

Lazú compartió el vídeo en un chat de WhatsApp donde conversa con docenas de agentes estatales y municipales, correccionales y del Departamento de Justicia. Sorprendidos por lo que vieron, decidieron recolectar dinero para comprarle el obsequio que deseaba la niña para Navidad.

“Lo vi en un post que subió el tío (materno) de la jovencita. Nosotros como policías siempre estamos monitoreando las redes sociales, verificando. Me dije que esto no podía ser verdad y el tío me confirmó (la veracidad del pietaje)”, relató Lazú a El Nuevo Día.

“Logramos recolectar sobre $415. Se le compró un Nintendo Switch con los jueguitos. Muchos (agentes) se movilizaron para cooperar, hasta gente anónima. Tenemos el recibo para corroborar la compra”, agregó Lazú.

A la visita sorpresa de este domingo a casa de la niña en Canóvanas asistieron también los Reyes Magos, junto al grupo de agentes.

Según Xavier Carmona, tío materno, la madre de la niña acudió al Tribunal de Primera Instancia de Carolina después de enterarse de lo sucedido, y se le concedió una orden de protección.

El padre fue citado a una vistael 9 de enero. Carmona agregó que el caso se refirió al Departamento de la Familia.

“Me quedé impotente y frustrado que él haga eso a su propia hija”, expresó a Carmona a El Nuevo Día vía telefónica desde Miami. “Yo quiero darle las gracias al policía y a todos los que se movilizaron por esto porque ha sido bien fuerte para nosotros. Tenemos que dejar saber que hay personas buenas en Puerto Rico”, recalcó Carmona.