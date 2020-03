Washington - El gobierno de Puerto Rico aspira a comenzar en abril el envío de los cheques federales a ciudadanos de la isla para mitigar la crisis del coronavirus, aunque la rapidez de la entrega del dinero dependerá del acuerdo a que llegue con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Entre las alternativas que el secretario de Hacienda, Francisco Parés, quiere discutir con el Departamento del Tesoro y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que controla las finanzas públicas del gobierno de Puerto Rico, está poder iniciar la distribución del dinero antes de que llegue un reembolso federal.

Para poder adelantar los cheques – que preliminarmente calcula sumarán entre $1,100 millones y $1,500 millones-, Parés afirmó que el borrador del plan que presentarán al Tesoro y la Junta permitiría sacar el dinero inicialmente de la cuenta que maneja el secretario de Hacienda.

“Hay facultades legales que datan de 1971 en las que el secretario de Hacienda (puede utilizar su cuenta) para hacer estos pagos (por adelantado). Falta que el Tesoro federal y el Servicio de Rentas Internas federal decidan cómo se va a llevar a cabo este acuerdo”, dijo Parés, en entrevista telefónica desde San Juan.

Si el Departamento de Hacienda de Puerto Rico llega a un acuerdo con el Tesoro para encargarse de la distribución de ese dinero – por lo menos en torno a sus contribuyentes-, Parés sostuvo que su agencia está mucho mejor preparada que en 2009, cuando se aprobaron los cheques de la ley de estímulo económico ARRA bajo el gobierno de Barack Obama, para agilizar ese tipo de procedimientos.

Piensa que al Tesoro federal le tomaría más tiempo que a Hacienda hacer la distribución en la isla directamente a los ciudadanos.

“No quisiera pecar de optimista, pero si hubiese un acuerdo hoy no me queda la menor duda de que una gran parte de participantes…con un acuerdo como los que tenemos diseñados reciban el dinero antes de que se acabe el mes de abril. Pero, hay muchos variables que no se han finiquitado, como el acuerdo, el enfoque que le quiera dar el Tesoro…Quisiéramos desembolsar este dinero a la mayor brevedad posible”, sostuvo el secretario de Hacienda.

Parés llamó la atención a que el propio secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, indicó que su meta es “comenzar a entregar el dinero en unas tres semanas”. “Hemos estado bastante adelantados en los distintos enfoques posibles”, dijo Parés.

Bajo la medida de estímulo económico federal que el presidente Donad Trump convirtió en ley el pasado viernes, el Congreso propuso otorgar un cheque de $1,200 a una amplia mayoría de los ciudadanos que residen en los estados y los territorios de Estados Unidos.

Debido a que Puerto Rico, no tiene un sistema tributario similar al estadounidense – por ejemplo, no tiene la figura del contribuyente jefe o jefa de familia -, y poca gente en la isla rinde contribuciones federales por ingreso, el Departamento de Hacienda está en mejor posición para encontrar a muchos de los residentes de la isla y hacerle llegar el cheque por depósito directo o por correo.

Tramitan pago para los que trabajan por cuenta propia

El Departamento de Hacienda de Puerto Rico ya tramita, independientemente, el pago de $500 a las personas que trabajan por cuenta propia en la isla, como parte de la ley puertorriqueña de estímulo económico.

La semana pasada, Mnuchin dijo que quiere enviar los cheques a los ciudadanos en Estados Unidos en tres semanas, lo que coloca su calendario cerca de mediados del mes de abril.

Parés sostuvo que tienen previsto una conferencia telefónica el miércoles con el IRS y que una vez se apruebe el plan del Departamento de Hacienda, “debemos estar en posición de tener un plan ejecutado…con unos parámetros de tiempo similares” a los del Tesoro.

Parés calcula que montar la estructura para los pagos en el Departamento de Hacienda puede tomar dos semanas.

Bajo la ley federal, los individuos con un número de seguro social y a base de las planillas contributivas de 2019 o 2018 que tuvieron ingresos de hasta $75,000 recibirán un cheque $ 1,200, y $ 500 adicionales por cada niño dependiente. Las parejas que ganen hasta $ 150,000 recibirán $ 2,400, y $ 500 adicionales por cada hijo.

Los $1,200 se reducirán gradualmente - $5 por cada $100 adicionales de ingresos- para aquellos que ganen más de $75,000 hasta eliminarse totalmente al alcanzar los $99,000.

Para los matrimonios que hacen sus declaraciones de impuestos de forma conjunta, el cheque de $2,400 se reduce a partir de los $150,000 y desaparece al llegar a los $198,000.

El beneficio debe llegar a jubilados del gobierno, beneficiarios del Seguro Social, y el Programa de Asistencia Nutricional, entre otros.

En cuanto a los residentes de Puerto Rico, el secretario Parés dijo que no anticipa “que hayan marcadas diferencias matemáticas en cuanto al crédito” que recibirá cada persona.