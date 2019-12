El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) Héctor Martínez reconoció esta mañana la inacción de múltiples administraciones de gobierno, incluyendo las novoprogresistas, en el desarrollo de la antigua base naval Roosevelt Roads, en Ceiba, por lo que ha convocado a una especie de cumbre de la que saldrá legislación para atender la zona.

Ceiba forma parte del distrito senatorial de Martínez y esta mañana reconoció en una conferencia de prensa en su oficina que desconoce quienes componen la Junta de Directores de la Autoridad para el Redesarrollo de la Base Roosevelt Roads o los logros obtenidos durante los pasados años. Dijo, incluso, que desde que juramentó al cargo de senador hace un mes ha recibido visitas de potenciales inversionistas que se han quejado por la aparente dejadez del gobierno en atender propuestas y conferir permisos.

Martínez convocó para el 21 de enero a una mesa de trabajo con participación de representación del gobierno, la empresa privada, los alcaldes de la zona y legisladores.

“Se va a enfocar en la presentación de varios proyectos de ley que terminen con los años de dejadez, inacción e incertidumbre que hemos tenido por los pasados 15 a 16 años”, dijo Martínez. “Un año que no hagamos nada es un año en que se sigue deteriorando la infraestructura allí y un año en que se sigue estancando el desarrollo económico y turístico de la zona”.

Según la agenda trazada por Martínez, el 28 de febrero se celebrará un foro con la presentación de informes a ser redactados por comités que serán creados en la reunión del 21 de enero. La idea es tener legislación lista para el 17 de marzo.

La próxima sesión legislativa es la última del cuatrienio.

“La base tiene ocho mil y pico de cuerdas. Se hablaba mucho del redesarrollo de la Base Roosevelt Roads y el Portal del Futuro, pero nunca despegó. Ha habido varias propuestas que han quedado en nada. Han pasado 16 años y se sigue deteriorando la infraestructura”, dijo Martínez.

Por ejemplo, mencionó que inversionistas que pretendían establecer en la base naval una especie de academia para el entrenamiento de policías estatales y municipales fueron dejados en el aire por la Junta de la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads. Esa junta es presidida por el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, pero también cuenta con los alcaldes de Ceiba y Naguabo, representación de los presidentes legislativos y tres personas nombradas por el gobernador o gobernadora.

El propio Laboy anunció a principios de año la inversión de alrededor de $100 millones de la empresa privada y la creación de sobre 1,000 empleos directos en la Base Naval. El Nuevo Día publicó el año pasado un extenso reportaje sobre las diferentes iniciativas que se han propuesto para la zona, como un parque temático tipo Disney World, un parque tecnológico que comenzaría con un centro de llamadas, un parque industrial, un centro de vivienda asistida y cuidado primario para adultos mayores y un área de equinoterapia.

Si bien el gobierno movió a Ceiba el terminal de lanchas que rinde servicio a Vieques y Culebra, todavía no ha finiquitado la alianza público privada necesaria para dejar en manos privadas ese servicio.