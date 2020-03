El Departamento de Salud confirmó este jueves que la cifra de casos positivos de coronavirus COVID-19 en Puerto Rico incrementó a 64, a la vez que anticipó que este número podría continuar en ascenso "en cualquier momento".

Esto se debe a que la agencia espera por el resultado de 355 exámenes, de los 776 realizados. De este total, 377 arrojaron negativo. Las muertes por la enfermedad en la isla suman dos.

Salud defendió que la mayoría de las pruebas pendientes de resultados fueron realizadas en laboratorios privados. Sin embargo, la agencia no precisó el total de pruebas hechas y pendientes en su laboratorio.

El comunicado tampoco ofreció avances sobre las pruebas trabajadas por los municipios, pero la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz informó esta mañana en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM) que un paciente del Hospital Municipal de la capital dio positivo al examen. Eric Perlloni, portavoz de Salud, indicó a El Nuevo Día que hasta ayer el departamento no había recibido esa información, por lo que no está en las estadísticas.

“El número de positivos podría incrementar en cualquier momento, por eso debemos tener mucha cautela y ser rigurosos con todas las medidas que se están tomando a nivel individual. Quedarse en la casa, evitar el contacto con otros, lavarse las manos frecuentemente y practicar hábitos de higiene personal, así como la limpieza de superficies, son claves en esta etapa", sostuvo la secretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo.

La funcionaria señaló que los nuevos casos corresponden a pruebas llevadas a cabo por el Laboratorio de Salud Pública. Las cifras de positivos del Hospital de Veteranos y los laboratorios privados no reflejaron cambios.

"De los 13 nuevos positivos, seis pertenecen a la región metropolitana, cuatro a Bayamón, uno a Arecibo, uno a Caguas y otro a Mayagüez. Siete de estos son masculinos, mientras que seis son del género femenino", explicó Salud.

Quiñones de Longo explicó que el grupo de edad con más contagios en Puerto Rico es el de 50 a 69 años y que la región metropolitana es la más que ha reportado casos.

Por su parte, el director del task force médico de La Fortaleza, el doctor Segundo Rodríguez Quilinchini, indicó que la ciudadanía no puede bajar la guardia ante el virus.

“Esta es una carrera por la vida que tenemos que ganarle al coronavirus”, subrayó el médico.

Varios expertos de la salud criticaron al gobierno por la poca transparencia a la hora de brindar datos de los casos confirmados.