A las 8:00 a.m. de hoy, domingo, 12 de enero, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) produce 2,119 megavatios, según el administrador de reestructuración y asuntos fiscales de la corporación pública, Fernando Padilla.

Pese a que se esperaba que la planta EcoEléctrica entraría al sistema entre hoy y mañana, lunes, el sismo de 5.9 de ayer atrasó los trabajos, por lo que subiría a mitad de semana.

Al momento, la cifra de clientes con servicio eléctrico es de 1,468,223 o un 97.3% y ahora se espera que para mañana un 99% de los clientes de la autoridad tengan luz.

A continuación, el funcionario detalla la situación de cada una de las plantas generadoras en la isla, a la luz de las nuevas réplicas que se sintieron hoy a través de todo Puerto Rico.

Con el propósito de responder a las preguntas de los miles de abonados que aún permanecen sin luz, publicamos el diálogo íntegro con El Nuevo Día.

Hasta las 8:00 a.m. del domingo, ¿cuánta energía hay disponible?

Ahora tenemos instalados 2,119 megavatios y tengo 1,493 en consumo. El consumo es bajito porque el punto de consumo más bajo de la semana son los domingos en las mañanas, pero estimamos que esto debe aumentar durante el día.

Tengo la unidad 9 de San Juan que debe estar arrancando, al igual que San Juan 5 debe estar arrancando en prueba esta tarde. También gamos una de las unidades de Cambalache y entraron 65 megavatios adicionales.

¿Cuánta energía requiere el sistema interconectado de Puerto Rico para abastecer a toda la isla?

Se necesitan entre 2,200 y 2,400 megavatios. Por ejemplo, el día de mayor consumo de este año llegó a 2,380 megavatios.

¿Cuántos abonados cuentan con el servicio de energía eléctrica?

Los clientes con servicio aumentaron y ahora tengo 1,468,223. Tuvimos un aumento de sobre 2,000 desde anoche y solo tengo fuera un 2.7% de los abonados, en su mayoría en Yauco. En ese pueblo se mantienen 30 brigadas trabajando para subir dos subestaciones que tenemos fuera y cuando esto pase nos debemos estar acercando a darle luz a los clientes afectados.

Esperamos que esas subestaciones estén energizadas esta tarde y podamos comenzar los períodos de prueba. Una vez hagamos eso estaremos más cerca de darle servicio a los clientes.

¿Cuándo se proyecta que llegue la luz a todo Puerto Rico?

Estamos confiados en que, si no confrontamos problemas en Yauco, mañana debemos estar cerca del 99% de clientes con energía eléctrica en toda la isla. El sistema se ha mantenido estable aún con las cargas bajitas, pero tenemos un sistema de transmisión que está respondiendo bien.

Sí le exhortamos que aquellos clientes que no estén en el distrito de Yauco y no hayan recibido el servicio desde el momento en que ocurrió el terremoto que, por favor, se comuniquen con nosotros al 787-521-3434, porque ya debieran de tener el servicio. Recalco, si usted perdió energía y todavía no tiene el servicio, por favor, váyanse comunicando con nosotros para enviar el personal para verificar la infraestructura.

¿Cuándo entrará EcoEléctrica- al sistema?

EcoEléctrica continúa preparándose del lado de ellos y nos dicen que debemos entrarla al sistema a mitad de semana porque queremos ser bien efectivos. Contamos con esa generación para transferirla como generación base, así que sujeto a que no haya eventos de sismos adicionales, debemos tenerla a mitad de semana arriba.

¿Por qué se atrasó su entrada al sistema?

El sismo de ayer en la mañana obligó a la planta a volver a sus protocolos de seguridad e inspección, por lo que empezaron desde cero, pero desde la AEE estamos listos para recibir la carga.

Estas unidades generan 507 megavatios y con su entrada al sistema debe robustecerlo.

¿Ahora mismo cómo está operando la planta de San Juan?

En San Juan tenemos 228 megavatios de 270 disponibles. Aquí me falta la unidad 5 que la estamos arrancando hoy en la tarde y la nueve que debe arrancar mañana. Con esta última, por ser de las más viejas, debemos ser comedidos en el uso de ella.

La capacidad total de producción de San Juan, después de descontar situaciones de carácter ambiental y antigüedad, es de 440 mv (diésel) y 400 mv (petróleo).

¿Cómo está la planta de Aguirre?

Hasta las 8:00 a.m. en Aguirre tenemos 600 megavatios disponibles, para un total en servicio de 308.

¿Cuánto genera Palo Seco a esta hora?

Palo Seco está en 340 megavatios, al igual que anoche, eso también incluye los generadores móviles.

¿Cómo están las operaciones en Mayagüez y Cambalache?

Mayagüez tiene 65 megavatios en generación y Cambalache 160 megavatios.

¿Cuánto están generando los “peakers”?

Los llamados “peakers”, que son de rápida respuesta, tienen una capacidad total de 378 mv. Ahora mismo están en funciones Daguao y Jobos con 18 megavatios.

La hidroeléctrica Toro Negro con 2.4 megavatios. Mientras, la de Dos Bocas está fuera porque bajaron los niveles de la máquina.

Es importante añadir que la energía renovable ya está entrando en línea con 9 megavatios de solar y 1 megavatio de viento. Esto debe aumentar mañana, su generación normal es de 100 megavatios.

¿Cuán probable es que el sistema colapse cuando ya esté, nuevamente, en su máxima capacidad?

Yo te diría que, en el día de hoy, si no hay cambios atmosféricos ni de terremotos, debemos tener un día estable.

Nos reiteramos en que los clientes deben hacer un uso prudente del servicio en lo que podemos estabilizar el sistema. Ahora mismo tenemos una generación bien distribuida y tenemos un sistema de transmisión que está reaccionando de forma positiva.

Ya para mañana lunes necesitamos que seamos prudentes en el uso de los enseres tanto en los hogares como en los lugares de trabajo y las industrias.

Las consecuencias de que sobrecarguen las líneas es que puede haber riesgo de disparos porque me falta EcoEléctrica y las dos unidades de San Juan.

Comparación con María