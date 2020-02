Ángel Pérez Carrasquillo, un ingeniero con más de 30 años de experiencia y quien tiene a su cargo las operaciones de Costa Sur, en Guayanilla, aseguró que la principal central eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es “salvable”, al tiempo que destacó que la transformación del sistema eléctrico de la isla debe hacerse de manera “ordenada”.

“Entendemos que podemos retornar esas unidades a la línea”, dijo el ingeniero durante la primera vista pública del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para discutir el Plan Integrado de Recursos (PIR) que se celebró esta semana.

Al señalar que hablaba a título personal, Pérez Carrasquillo admitió estar preocupado ante la posibilidad de que, este verano, Puerto Rico no cuente con alternativas para prevenir apagones selectivos como ha anticipado la AEE. En ese contexto, instó a los comisionados del NEPR a visitar la central para que puedan aquilatar los daños por sí mismos.

También, señaló que la AEE podría poner en marcha la misma estrategia que siguió para levantar Costa Sur luego del huracán María.

De acuerdo con el ingeniero, quien relató que llegó a Costa Sur apenas 15 minutos después del terremoto que estremeció el sur de la isla el pasado 7 de enero, hace dos años, la AEE analizó los daños en la instalación, al mismo tiempo en que el personal de la central trabajaba en la mitigación.

Luego del huracán María, el equipo que dirige Pérez Carrasquillo levantó Costa Sur en un plazo de 17 días.

La generación de emergencia

El ingeniero reconoció que bajo el PIR, se contempla que Costa Sur se retire en unos dos años, pero dijo que sería más factible asegurar la continuidad de esa generatriz que las estrategias de generación de emergencia y que apuntan a cierta “improvisación”.

Sobre todo, según Pérez Carrasquillo, Costa Sur debiera mantenerse en servicio mientras la AEE invierte en la red eléctrica para dar paso a la integración de renovables, un camino que, a su juicio, Puerto Rico debe seguir.

Minutos antes de que Pérez Carrasquillo se expresara, el banquero de inversión y socio gerencial de LNS Partners, Francisco X. González, pidió al NEPR que examine con detenimiento el proceso de propuestas que seguirá la AEE para contratar unos 500 megavatios de emergencia.

Según González, quien indicóque apoyó la instalación de generadores de emergencia luego del huracán María, el NEPR debe asegurarse que el proceso sea competitivo.

González dijo estar preocupado por el proceso que supondría instalar 20 generadores de emergencia, una contratación que la AEE considera efectuar mediante un arrendamiento con opción a compra por un período de entre 12 a 18 meses.

“Es crítico que este proceso esté abierto a la competencia y que se provea para que tanto equipos nuevos como usados puedan participar”, dijo González, al agregar que ello significaría un costo más bajo para la AEE y por ende, para los abonados.

Entre los criterios que delinearía la AEE para contratar estos equipos es que sean nuevos o tengan menos de 5,000 horas de uso.

Acto seguido, el presidente del NEPR, Edison Avilés Deliz, aseguró que el regulador no permitirá a la AEE ninguna inversión de largo plazo que no sea consistente con el PIR y que cualquier otra inversión, si fuera necesaria en materia de generación tendría que conciliar con el plan que se apruebe.