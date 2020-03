"Ya se ha establecido que hay contagio comunitario".

Así se expresó hoy doctor William Méndez, integrante del grupo de trabajo de la Fortaleza, al anticipar que la gobernadora anunciará hoy la extensión del toque de queda para tratar de contener la propagación del coronavirus COVID-19 en Puerto Rico.

"Eso es un detalle importante, epidemiológicamente hablando. Al establecer que hay contagio comunitario, podemos decir con un nivel científico de mucha certeza, que por cada paciente que hemos confirmado positivo, hay otros diez que están contagiados", sostuvo Méndez esta mañana, en entrevista con Radio Isla 1320.

Aunque no señaló casos en específicos relacionados a un contagio comunitario, en los pasados días han surgido personas contagiadas que públicamente han indicado desconocer dónde se contagiaron en la Isla porque no tuvieron historial de viaje.

Una de ellas fue Nadja Marie Snyder, empleada de un hotel, quien contó de su caso en entrevista con WAPA TV.

Entonces, para el doctor Mendez, "si tenemos 64 pacientes positivos, hay una alta probabilidad de que tengamos 640 pacientes contagiados".

Sin embargo, el cirujano insistió en que esas cantidades no incluyen la cantidad de personas contagiadas que no tienen síntomas, por lo que no han acudido a buscar atención médica o a hacerse la prueba.

"Eso es importante y en eso se basan las medidas de distanciamiento social", señaló.