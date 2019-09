En el transcurso de la investigación que lidera la Comisión de Gobierno, presidida por el representante Jorge Navarro, salió a la luz un presunto fraude en relación al café de productos Del País con el nombre "Mi AEELA", promocionado como grano molido de café 100 por ciento Arábica Arábico Puro de Puerto Rico.

Así se puso de relieve este martes durante la continuación de las vistas sobre la Resolución de la Cámara 1386, que indaga sobre la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (Aeela), respecto al uso de los fondos y las inversiones así como el funcionamiento interno, sus normas y procedimientos electorales, de acuerdo con un comunicado remitido por la Cámara de Representantes.

A preguntas del representante Navarro, el agricultor Eduardo Hernández, bajo juramento, narró como hace dos años fue abordado por la agrónoma Zoraida Martínez, quien ejerció como enlace entre él y AEELA, para que le sometiera una presentación con un plan de desarrollo, producción, mercadeo y venta de café puertorriqueño con la etiqueta de AEELA.

A su vez, le solicitó que le entregara el 20 por ciento de las ventas netas de todo el café.

El agricultor narró que le preguntó dos veces si el director ejecutivo, Pablo Crespo Claudio, tenía conocimiento de lo que ella le estaba pidiendo a lo que le contestó afirmativamente.

El agricultor entendió que podría ser incorrecto y le notificó que no se prestaría para ello, aunque confió en su presentación para obtener el contrato.

"Le hice la presentación. Reuní a varios productores de café para ello. Le hice una presentación a la Junta de Directores con todo el plan que me pidió y con la participación de un barista para que probaran la calidad del producto y un contable para preguntas", relató.

También le "ofrecí un contrato a ella (Zoraida Martínez) de vender un producto que tenía que ser garantizado que fuera un producto 100% puertorriqueño el que se iba a envasar. Gasté $30,000 en la presentación. Pero, nunca me avisaron si la habían rechazado o no. No se comunicaron más conmigo. No sé qué hicieron pero otorgaron un contrato a alguien sin ninguna presentación unos meses después que presenté mi propuesta a la Junta", dijo Hernández con más de 30 años de experiencia en el campo.

El agricultor mencionó que poco después el café "Mi AEELA" salió a la venta etiquetado como 100 por ciento puertorriqueño, pero aseguró que "no lo es. El 98 por ciento proviene del extranjero y 2 por ciento es puertorriqueño. Se entiende que es de México o de Santo Domingo, porque se compra a través del Gobierno. Se compra a través del Departamento de Agricultura".

Durante el interrogatorio, salió a relucir que las primeras ganancias proyectadas por la venta del café "Mi AEELA", serían de por lo menos $1.2 millones que irían a las arcas de la entidad.

Mientras que el 20 por ciento presuntamente solicitado por Martínez le generarían unos $300,000, detalló.

A esos efectos el representante Navarro expresó la urgencia de profundizar en este apartado de la investigación, que podría producir más irregularidades y hasta referidos al Departamento de Justicia.

"Esto aquí es bien grande porque querían sobornar a la persona que trabajo con la propuesta del café. Se va a citar a Zoraida Martínez a vista pública sobre las alegaciones de que trató de sobornar a Hernández de tener que darle 20 por ciento de las ganancias a cambio del Contrato", indicó.

Igualmente, "citaremos al director ejecutivo de Aeela, Pablo Crespo Claudio, porque hay que investigar si según se intentó un fraude aquí, si lo hizo con el contrato de Mi AEELA vigente o si ha ocurrido con otros contratos de inversión de AEELA", sentenció Navarro.

Por otra parte, el vicepresidente de la Unión de Aeela, UAW Local 1850, Wikins López del Valle, junto a otras facciones del gremio, denunció hoy, bajo juramento, increíbles pérdidas y el presunto riesgo y atropello que están padeciendo los empleados unionados y la institución ante las acciones del Director Ejecutivo.

Asimismo, López del Valle recomendó a la Comisión que solicite las facturas detalladas por Aeela de costosas estadías y actividades que han realizado, teniendo las instalaciones, incluyendo la última actividad el parado 6 de septiembre en el Hotel Caribe Hilton.

Rechazo enfático del Director de AEELA

Por su parte, Crespo Claudio negó categóricamente, mediante comunicación escrita, que haya solicitado algo a través de persona alguna en las negociaciones concernientes a Café Mi AEELA, al asegurar que toda la negociación que se realizó con relación a dicho producto cumplió con todos los requisito de ley y pasó la evaluación y el aval del Comité Ejecutivo de la Asamblea de Delegados.

“Resulta insólito que tres años más tarde de haber iniciado el proyecto, ahora surja este tipo de alegación que nunca fue traído a mi atención ni a la del Comité Ejecutivo, aún cuando la persona que hace las imputaciones participó activamente en el proceso”, sostuvo Crespo Claudio en el comunicado.