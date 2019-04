El gobernador Ricardo Rosselló decidió retener cierta información divulgada a la Junta de Supervisión Fiscal(JSF) relacionada con la propuesta de presupuesto entregada al ente fiscal el 8 de abril.

Así se desprende una carta enviada hoy por la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, al portavoz de la minoría popular en el Senado, Eduardo Bhatia, quien la semana pasada le exigió a la JSF, también mediante carta, que divulgara la totalidad de los documentos presentados por el gobierno y que representan la propuesta de presupuesto.

La única información pública divulgada por el gobierno sobre el propuesto presupuesto se encuentra publicada en la página de Internet de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf). Se trata de un documento de cinco páginas que deja fuera información importante, según Bhatia, como el estimado de ingresos y las partidas separadas para contratos.

En la carta de la JSF, Jaresko dijo sentirse "sorprendida" por la misiva de Bhatia, ya que, según ella, "dado que usted está solicitando información sobre el propuesto presupuesto del gobernador".

"Si el gobernador estuviera dispuesto a revelar la información solicitada, la JSF se la proveería. La JSF se acercó al representante del gobernador en la Junta (Christian Sobrino) para saber si consentiría y se nos informó que el gobernador ha declinado", dijo.

"Como resultado de esto, su disputa es con el gobernador, no con la JSF. En cuanto a su amenaza de proceder mediante litigación contra la Junta, la Junta entiende que cualquier demanda no tendría mérito bajo (la ley) Promesa", sostuvo Jaresko.

Si bien Bhatia se ampara para hacer la solicitud en jurisprudencia del Tribunal Supremo del año pasado que declara públicos los documentos del presupuesto, Jaresko le indica que la información provista por el Ejecutivo "incluye materiales que no están divulgados en la página de Internet de Aafaf el 8 de abril de 2019".

"No toda la información provista a la Junta constituye el propuesto presupuesto. Su carta aparenta reclamar que la Junta está requerida de proveer documentos entregados por el gobernador basándose en la divulgación de información contenida en la Constitución de Puerto Rico. La Junta respetuosamente discrepa", dice Jaresko, quien sostiene que el artículo 105 de la Ley Promesa protege a cualquier corte de ordenar a la JSF revelar los documentos requeridos por el senador popular.

[Letter to Sen. Bhatia] FOMB would disclose the requested info with the government's consent, but the governor's rep has declined to do so. The info supplied to FOMB included materials beyond those disclosed on AAFAF's website. “Your dispute is with the Governor, not the Board.” pic.twitter.com/KLA7iTWnWm — Financial Oversight & Mgmt Board for Puerto Rico (@FOMBPR) April 24, 2019

"La decisión de la Junta de certificar un presupuesto para Puerto Rico es, claro, una acción tomada al amparo de Promesa. El manejo, disposición y divulgación de documentos provistos por el gobernador por parte de la Junta, en conexión con la certificación del presupuesto del territorio es, igualmente, una acción tomada al amparo de Promesa. La sección 105, entonces, impide cualquier acción para que se divulguen esos documentos".

Aunque Jaresko le indica a Bhatia en la carta que no está asumiendo una postura sobre si Rosselló debe o no divulgar los documentos solicitados, sí le indica al portavoz popular que "requerirle al gobernador que publique su propuesta de presupuesto podría impactar el contenido de la propuesta y eso no siempre sería en el mejor interés de la gente de Puerto Rico. La Junta deja esos asuntos entre usted y el gobernador".