Isabela – Los alcaldes de Camuy y de Quebradillas, Edwin Feliciano y Heriberto Vélez respectivamente recibieron esta mañana a la directora ejecutiva Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, con un decálogo de preocupaciones y responsabilidades que hoy día manejan los municipios sin asistencia del gobierno central.

“Nosotros asumimos responsabilidades del gobierno”, dijo Feliciano tras conocer a Jaresko y antes de que comenzara la reunión, la segunda que sostienen con los municipios que incluyó la Junta en un proyecto piloto.

Jaresko le ripostó diciendo “no tengo soluciones mágicas, pero estoy aquí para ayudar”. Mientras tanto, el alcalde de Quebradillas mantenía su rostro serio.

Minutos después comenzó la reunión, cerca de las 10:20 a.m., luego de que el excomisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, saludara tanto a Jaresko como a los alcaldes presentes. Pierluisi trabaja en la actualidad para el bufete de la JSF, ONeill & Borges.

Ayer fue la primera reunión con seis de los diez alcaldes escogidos. Hoy corresponde a los alcaldes de Camuy, Quebradillas, San Sebastián e Isabela. El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, se excusó del cónclave por un compromiso previo.

La reunión de ayer fue en el municipio de Orocovis donde los alcaldes no hallaron soluciones a sus problemas con las finanzas de sus respectivos municipios. Más bien, se enteraron de que la JSF no avala el proyecto 1258 que crearía la “Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios” esto si el gobierno no encuentra fondos para mitigar su impacto.

La medida eximiría a los gobiernos municipales de hacer una aportación al plan de salud del gobierno y de pagar pensiones a través del sistema de retiro conocido como “PayGo”.