La comisionada residente Jenniffer González anunció hoy asignaciones que suman $67,925,203, por parte del Departamento del Trabajo federal, la Fundación Nacional para la Ciencias, la Corporación para el Servicio Nacional y Comunitario y el Departamento de Salud federal.

La mayoría de los fondos otorgados por el Trabajo federal responden a un contrato otorgado a la organización ResCare, Inc. para que administre los centros del programa Job Corps ubicados en los municipios de Aguadilla, Arecibo y Barranquitas.

“A raíz del impacto del huracán María, el único centro operante de Job Corps es el de Aguadilla, los demás tuvieron muchos daños y aún no están operando completamente, estos fondos son para gastos administrativos”, se indicó en un comunicado de prensa.

El acuerdo por cinco años es de $66,764,457 y se financiará año tras año según avancen los arreglos de los centros. La comisionada estaría procurando una reunión en las oficinas centrales del Departamento del Trabajo para ver de qué forma se pueden adelantar los trabajos para que el programa de Job Corps esté funcionando ya en los tres centros.

Mientras, la Fundación Nacional para la Ciencias aprobó $500,000 para la propuesta de investigación del Recinto de Mayagüez de la Universidad titulada "CAREER: High Fidelity Numerical Simulations of Turbulent Flow Separation at High Reynolds Numbers With Passive Scalar Transport”.

De otro lado, la Corporación para el Servicio Comunitario y Nacional (CNCS, por sus siglas en inglés) anunció la asignación de $59,307 al municipio de San Juan bajo el programa RSVP que cuenta con 130 voluntarios.

Según el parte de prensa, este programa es una de las redes de voluntarios más grandes de la nación para personas de 55 años o más.

La Corporación para el Servicio Nacional y Comunitario (CNCS) involucra las habilidades, los talentos y la experiencia de mayores de 55 años para enfrentar una desafíos comunitarios a través de una red de tres programas de Senior Corps: el Programa de Abuelos Adoptivos, el Programa de Acompañantes para Personas Mayores y RSVP.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial (NIDCR, por su sigla en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos asignó $601,439 al Recinto de Ciencias Médicas para un proyecto de investigación sobre enfermedades y desordenes orales.