El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, afirmó hoy, miércoles, que fue al secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, a quien le refirió la información de las supuestas irregularidades sobre la exsecretaria de Educación, Julia Keleher.

La semana pasada el líder cameral sostuvo que había enviado a La Fortaleza información asociada a un posible mal uso de fondos federales en Educación, pero ayer el gobernador Ricardo Rosselló indicó que en ningún momento Méndez le informó sobre las imputaciones.

“Ciertamente, yo no hablé con el gobernador y eso yo lo he dicho desde el principio, pero sí hable con el secretario de la gobernación, Ricardo Llerandi y le di una información que yo tenía y le dije: ‘investíguense eso no vaya a ser una situación que sea incómoda para la administración’”, indicó Méndez en una entrevista radial (WKAQ – 580 AM).

El primer ejecutivo negó a que a su oficina hayan llegado tales señalamientos contra Keleher.

Tras la renuncia de la exfuncionaria a su posición la semana pasada han trascendido diversos detalles sobre una investigación federal en su contra por la otorgación de contratos en la agencia.

“Al día de hoy yo no conozco de una investigación formal. No se me ha informado, ni se me ha informado tampoco de ninguna actividad ilícita o ilegal”, dijo Rosselló.

Sobre las expresiones del presidente de la Cámara, el gobernador cuestionó si este había enviado la información "el edificio (La Fortaleza)".

Ante esto, Méndez estableció que no hablaba con paredes.

“Yo hable con el señor Ricardo Llerandi”, puntualizó.

Cuestionado sobre si se supone que el secretario de la Gobernación informará al gobernador sobre las posibles irregularidades relacionadas a Keleher, el líder legislativo afirmó que “eso es lo que uno asume, pero uno no puede tener una certeza de que eso haya ocurrido o no”.

Responde Llerandi

Tras las expresiones del presidente de la Cámara, Llerandi afirmó en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM) que Méndez sí le informó sobre un aparente conflicto de Julia Keleher con el contrato que esta tenía con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), pero luego de que la funcionaria renunció a la contratación.

“Aquí se ha dado la impresión de que el presidente de la Cámara le dejo saber a La Fortaleza, hoy dice que fue a mí, antes de la salida de Keleher alegadas irregularidades, falso. El presidente de la Cámara se comunica con este servidor luego de la salida de Julia Keleher”, estableció categóricamente.

Según el secretario, la información que tenía Méndez contra Keleher “no fue corroborada” por el legislador.

“A mí me llegan todos los días alegaciones, algunas validas, algunos chismes. Mi responsabilidad como secretario de la Gobernación es validar las mismas”, aseguró.