El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, dejó la puerta abierta esta mañana para sacar al representante Guillermo Miranda de la Comisión de Educación de ese cuerpo legislativo.

Cuestionado sobre si tomará esa acción ante los señalamientos de que el representante supuestamente dio autoridad al director de su oficina para despedir a una empleada que alegadamente se negó a pagar $40 de una rifa de su campaña, el líder cameral dijo que “el día está comenzando”.

Aunque Méndez reconoció que esta situación le avergonzaba, dijo que tiene que esperar por la determinación de la Comisión de Ética de la Cámara, organismo que investiga los señalamientos contra el legislador.



“Este es un asunto que está siendo atendido en la Comisión de Ética. La Comisión de Ética ha sido muy diligente en todo este proceso, le ha brindado el proceso a esta dama y obviamente los asuntos de la Comisión de Ética se discuten en la comisión, ahí no hay ninguna intervención del presidente”, sostuvo en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM).

El Nuevo Día publicó ayer una grabación de una conversación entre la exempleada y Miranda en la que le indica a la mujer, identificada como Ivette Sierra Vivas que, si “estás adentro, estás adentro con todo” y que, de lo contrario, “pues no estás”.

“Yo tuve una reunión en la que estuvimos todos. ¿Te acuerdas? En la reunión se dijo que todo el mundo iba a poner de su parte para el comité para todo lo demás”, añade el representante de Morovis, Manatí, Vega Baja y Vega Alta en la conversación telefónica.

Ante eso, Méndez aseguró que no había escuchado la grabación hasta que se hizo pública.

El audio fue escuchado ayer durante la primera vista de la Comisión de Ética.

“Yo tengo calor en la cara, claro que sí, y yo tengo que defender la institución, pero también tengo que permitir que termine el trámite en la Comisión de Ética, que es donde se está discutiendo el asunto hasta que la comisión haga la recomendación final”, describió.

El presidente se expone a una sanción o a la expulsión del cuerpo legislativo. Hasta el momento, se desconoce cuándo la comisión enviará su recomendación a Méndez, pues la investigación sigue en curso.