El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge Navarro, confirmó este martes que un oficial de la Policía de Puerto Rico trabaja en destaque en su oficina legislativa, pero alegó que su rol es administrativo y no de escolta de seguridad.

Navarro indicó que el agente, que trabaja en su oficina desde el pasado mes de diciembre, es un amigo suyo.

“El trabajo que está haciendo es el que hace rutinariamente un empleado legislativo, pero no es un caso de escolta como se pretende hacer creer ahora. No es una escolta… en la Legislatura no hay chavos para eso. Es amigo mío y como necesito alguien de mi confianza por el trabajo que se realiza, solicité el destaque”, señaló el legislador en entrevista telefónica.

Las declaraciones del representante surgen luego que el diario Primera Hora publicara que el Negociado de la Policía le había asignado una escolta de seguridad a Navarro. En noviembre del 2018, el legislador fue objeto de una agresión en el establecimiento Vivo Beach Club en Carolina. Hasta el momento no se ha arrestado a ningún sospechoso en relación a este incidente.

Eso sí, el representante expresó que solicitó la transferencia del agente a su oficina antes de enviarle una carta al comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, requiriendo la asignación de una escolta tras sufrir la agresión el 11 de noviembre a su salida de una actividad en el Vivo Beach Club. Aseguró que la misiva tuvo como única intención de establecer un récord.

“Yo no tengo escolta. Lo hice (la petición), no porque no quería la escolta sino para tener el récord. Indiqué que quería la escolta y que, si determinaban darme una escolta, yo no la iba a aceptar porque lo que quería era tener un récord”, puntualizó el legislador sobre la misiva enviada en noviembre.

“(El oficial) hace un trabajo administrativo y lo solicité mucho antes de incidente el 11 de noviembre”, alegó el representante por San Juan, en referencia a la fecha en que fue golpeado por un individuo todavía sin identificar.

Navarro sostuvo que solicitó el traslado del agente -que hasta entonces estaba asignado a labores administrativas en el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina-, tras la aprobación de la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno” (Ley 230-2018) que faculta al gobernador o a un representante autorizado a utilizar el mecanismo de destaque.

El destaque es permisible “entre funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva y demás Ramas de Gobierno, siempre que se restituya la retribución pagada al funcionario en destaque por la Rama que lo utiliza, conforme a las directrices que a esos efectos emita la Oficina de Gerencia y Presupuesto”, según estipulado textualmente en el estatuto.

“Los empleados de la Legislatura son empleados de confianza por el trabajo que hacemos en Cámara y Senado de visitar las áreas que representamos, atender inquietudes, visitar casos en las comunidades”, sostuvo al describir las razones para el traslado del agente a su oficina.

Agregó que el salario del agente de la Policía es asumido por el Negociado de la Policía. Dijo que se trata de una transacción normal tras la aprobación de ley. “Ahora mismo Melinda Romero está destacada en la oficina de Henry Escalera y el salario lo paga la oficina de Carmelo Ríos…y hay un sinnúmero de destaques que surgieron luego de la firma de esta ley. No es una escolta”, insistió Navarro.