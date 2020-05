El representante José Aponte Hernández consignó este miércoles su oposición a los proyectos de ley que persiguen aplicar en casos con sentencias finales y firmes la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre veredictos por unanimidad.

El Proyecto del Senado 1590 y el Proyecto de la Cámara 2476 buscan, en esencia, lo mismo: reconocer el nuevo estado de derecho para casos en apelación y que fueron resueltos con veredictos de mayoría y también reconocer ese requisito de unanimidad en casos con sentencias finales y firmes. Aponte Hernández votó a favor de la versión cameral, que tiene una leve variación en la medida en que le reconoce cierta discreción a los jueces al momento de evaluar las mociones de nuevo juicio.

“Le voté a favor porque les daba discreción a los jueces, pero la información que he escuchado es la que me hace ahora estar en contra”, dijo Aponte Hernández a El Nuevo Día.

La medida fue aprobada con 33 votos a favor, seis en contra y ocho abstenidos.

De hecho, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) fue el único de la mayoría que se expresó ayer en contra del Proyecto del Senado 1590, mientras era evaluado en una vista de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara. Esta medida del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, no les reconoce discreción alguna a los jueces al evaluar estas peticiones de nuevo juicio, aunque la representante María Milagros Charbonier, presidenta de la mencionada comisión, ha dicho que impulsará una enmienda en dicha medida para que los magistrados sí tengan cierta discreción.

“No veo una urgencia marcada en tener que aprobar esto de un día para otro. Existen grandes reservas desde el área de las víctimas y lo que dije anoche, luego del panel de los cuatro abogados de defensa, entre los que habían abogados que participaron en la redacción del proyecto, es que ellos reconocen que las víctimas se sienten insatisfechas con el trato que se les da en los proceso de juicio y posterior a ello, así que insté a la Comisión de lo Jurídico a que trabaje con el asunto de las víctimas y que ambos asuntos vayan de la mano”, expresó Aponte Hernández.

El expresidente de la Cámara rechazó argumentos levantados por proponentes del concepto de la retroactividad de que la fiscalía tendría suficientes herramientas para probar casos que han sido cerrado hace varios años, aún con la ausencia de cierta prueba.

“Se dice que se puede utilizar el récord si no aparecen testigos, escuchar el testimonio, pero la realidad es que no es lo mismo escuchar la grabación de un testigo que fue amenazado y afectado. Entiendo que el proceso que se estaría dando no establece una equiparación, y siel Tribunal Supremo no nos está obligando a legislar, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer?”, cuestionó Aponte Hernández.

En efecto, la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de Ramos vs.Luisiana solo aplica a casos en apelación.