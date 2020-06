El senador popular José Nadal Power envió una comunicación ayer a la gobernadora Wanda Vázquez para solicitarle la presentación del presupuesto correspondiente al año fiscal 2020-2021.

La primera ejecutiva no ha anunciado la fecha en que presentará el documento, que debe ser aprobado en o antes del 25 de junio, ya que entraría en vigor el 1 de julio.

El Nuevo Día supo que la presentación del presupuesto fue motivo de discusión ayer en una reunión entre la primera ejecutiva y los presidentes legislativos, en que les reconoció que está "retrasada" en la presentación del presupuesto. De hecho, no les reveló la fecha en que lo entregará.

“Hasta el 4 de junio de 2020, y restando menos de un mes para que finalice la presente sesión legislativa, la gobernadora no ha presentado cuál será el presupuesto para el próximo año fiscal. Presentar un presupuesto faltando unos días para el cierre de sesión no permitirá que responsablemente se celebren vistas públicas donde los legisladores podamos aclarar dudas y los jefes de agencia puedan defender el presupuesto asignado públicamente”, indicó Nadal Power en declaraciones escritas.

El legislador popular señaló que los presupuestos durante este cuatrenio han sido presentados tardíamente, lo que levanta preocupación sobre la transparencia de los presupuestos presentados.

“Tanto (Ricardo) Rosselló como Wanda Vázquez han presentado a última hora los presupuestos a la Asamblea Legislativa, lo que levanta cuestionamientos sobre la transparencia del mismo por el poco tiempo para su revisión”, añadió el expresidente de la Comisión de Hacienda del Senado.

“Por nuestra experiencia dirigiendo la Comisión de Hacienda del Senado en el pasado cuatrienio, son muchas las horas de revisión, de vistas públicas, de llamadas y reuniones las que se invierten para lograr un presupuesto balanceado y justo para todo el aparato gubernamental de Puerto Rico. Es irreal que en 15 días se haga un análisis profundo y concienzudo de todas las partidas del presupuesto de Puerto Rico, se lleve a vistas públicas y se apruebe por ambas Cámaras legislativas”, mencionó.