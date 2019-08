El exvicepresidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) José Pérez Canabal es ahora contratista externo de la corporación pública, y se desenvuelve entre los más altos niveles gerenciales ofreciendo asesoría en áreas tan diversas como infraestructura, finanzas y regulación, entre otras.

Pérez Canabal, un ingeniero electricista que dejó la Junta de Gobierno hace siete años en medio de señalamientos de conflicto de interés y fraude que no prosperaron en los tribunales, fue reclutado como consultor estratégico.

Su contrato data del pasado 26 de octubre, según la Oficina del Contralor. Lo firmaron Pérez Canabal y el director ejecutivo de la AEE, José Ortiz. Este último presidía la Junta de Gobierno cuando Pérez Canabal dimitió.

Inicialmente, el contrato era por $79,500 y expiraba el 30 de junio. No obstante, por recomendación de la propia AEE, fue enmendado y aumentado en dos ocasiones. La primera de ellas, el 8 de abril, llevó un alza de $58,300, mientras que, en la segunda, el 30 de junio –mismo día de vencimiento–, el incremento fue de $50,000, para un total de $187,800. La Oficina del Contralor confirmó a El Nuevo Día que esta última enmienda parece un pago retroactivo y pudiera ser ilegal, y advirtió sobre la amplitud de las funciones delegadas a Pérez Canabal.

El 1 de julio, con el inicio del año fiscal, la AEE le renovó el contrato a Pérez Canabal. Obtuvo $130,000 más y sus servicios están supuestos a culminar el 31 de diciembre.

De no haber nuevas enmiendas, Pérez Canabal habrá cobrado $317,800 en un período de poco más de 14 meses, a razón de $150 por hora. Como director ejecutivo, Ortiz devenga un salario de $250,000 al año.

Multifacético

En los contratos y sus enmiendas, de los que El Nuevo Día obtuvo copia, la AEE aduce que “necesita” los servicios de un consultor estratégico para asistir en gestiones ante la Junta de Supervisión Fiscal y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), así como para establecer y supervisar la “dirección técnica estratégica” entre oficinas y programas para cumplir con el plan fiscal certificado.

La AEE añade que el consultor debe poseer “vasto conocimiento” en eficiencia energética, operaciones y reconstrucción de infraestructura, y que Pérez Canabal reúne esas cualidades.

En total, son tres páginas en las que se precisan las funciones de Pérez Canabal, entre las que destacan definir objetivos de trabajo junto al director ejecutivo y jefes de directorados, coordinar proyectos y asegurar su ejecución, resolver problemas complejos e interactuar regularmente con líderes, asesores y personas clave de la AEE y determinar los métodos y modelos necesarios para desarrollar estudios que ayuden en la toma de decisiones.

Además, está a cargo de identificar proyectos que cualifiquen para asistencia de FEMA, ayudar en la preparación de los alcances y presupuestos de dichos proyectos e identificar oportunidades adicionales de mitigación.

En la enmienda contractual del 8 de abril, se añadieron dos nuevas funciones: asesorar al Comité Directivo de la Oficina del Sector Energético –establecida por la AEE y la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3)– para acelerar la finalización de proyectos relacionados con la reconstrucción de la red tras el paso del huracán María y asesorar al Comité de Infraestructura de la Junta de Gobierno de la AEE.

El director de la Oficina de Reestructuración y Asuntos Fiscales de la AEE, Fernando Padilla, admitió que las funciones y “accesos” de Pérez Canabal son amplios, pero los defendió.

“El ‘scope’ (alcance de sus funciones) está definido. Pérez Canabal es parte del grupo de asesores del equipo ejecutivo para ayudar a guiar en temas de infraestructura, particularmente del área de generación. Es un alcance de trabajo que, en su mayoría, se enfoca en temas de infraestructura para avanzar estrategias. Recurrimos a este tipo de servicios para tener guías y recomendaciones”, dijo Padilla.

¿No hay talento interno quepueda realizar estas funciones?, preguntó este diario, a lo que Padilla respondió: “Nos estamos quedando sin empleados y no estamos reclutando”.

“Hay una necesidad de servicio en la corporación, y estamos buscando cómo maximizar los dólares que se usan en el contrato. Hemos buscado la manera de abaratar costos con recursos locales, con experiencia, y que puedan proveer los servicios de forma satisfactoria. Pérez Canabal trae una experiencia que me puede ayudar a cumplir con los objetivos de la corporación”, abundó.

"Apoyo técnico"

En entrevista con El Nuevo Día, Pérez Canabal contó que regresó –por segunda vez– a la AEE porque Ortiz lo llamó para dar “un poco de apoyo técnico”, particularmente en el área de generación y en la reconstrucción de la red post-María.

“Ofrezco sugerencias de cómo podemos hacer un sistema más resiliente para que, cuando venga un huracán, no nos dé tan duro y nos podamos recuperar más rápido. Básicamente, es apoyo técnico”, dijo.

“Mi visión siempre ha sido integrar lo más posible de (energía) renovable y, con el Plan Integrado de Recursos, estamos buscando la forma de alcanzar el 100% para 2050. También, qué cargas deberían soterrarse, como los hospitales, bombas de agua, bancos y supermercados. Estoy ayudando en la formulación de esos proyectos hacia FEMA… dando recomendaciones dentro de mi ‘expertise’, tanto a Ortiz como a quien él me diga”, agregó.

Al defender su contratación, Pérez Canabal sostuvo que un contratista extranjero cobraría mucho más, sin conocer la AEE. Previó, incluso, que podría culminar sus funciones en uno o dos meses, porque “Ortiz trabaja a base de métricas, con fechas, y en poco tiempo terminaría las asignaciones que tengo”.

El ingeniero descartó que su rol en la AEE sea de toma de decisiones. En cambio, dijo, lo que da son recomendaciones y “la última palabra la tiene Ortiz”.

Personaje conocido

Pérez Canabal no es una figura extraña en la AEE, donde laboró entre 1989 y 1996. Durante ese periodo, según una fuente, fue ingeniero de instrumentación en la central Costa Sur, en Guayanilla, y luego se trasladó al Centro de Operaciones Técnicas de Monacillo, en San Juan, para trabajar en la preparación de contratos.

A su salida, incursionó en el sector privado. En 2005, incorporó la compañía Galexda Developments, aún activa y dedicada al desarrollo de terrenos para fines residenciales y comerciales, según el registro de corporaciones del Departamento de Estado.

Volvió a la AEE, en marzo de 2011, como vicepresidente de la Junta de Gobierno. Fue nombrado por el entonces gobernador Luis Fortuño, quien, en junio de 2012, le pidió la renuncia y lo refirió al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental.

A Pérez Canabal se le imputó conflicto de interés, y luego fue acusado de intervenir de forma indebida en operaciones gubernamentales al presuntamente participaren un supuesto esquema de fraude para dar contratos de energía renovable a la empresa Tropical Solar Farm, cuyo dueño era su amigo.

Pero las acusaciones en su contra no prosperaron. En 2015, dos juezas diferentes –en procesos judiciales separados– determinaron que no existía evidencia para sostener los cargos. Los procesos no superaron la etapa inicial de causa para arresto.

Hasta su contratación en octubre, Pérez Canabal se mantuvo en el sector privado. Relató que, después del huracán María, trabajó en la compañía CSA Group, Architects and Engineers. Ortiz laboró en dicha firma y anteayer, en una conferencia de prensa en La Fortaleza, indicó que su hija también labora allí.

Estrecha relación

El Nuevo Día tuvo acceso a correos electrónicos, enviados entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, que confirman la estrecha relación de Pérez Canabal con la alta cúpula de la AEE.

En los mensajes participan Pérez Canabal y otros contratistas de la AEE, como Todd Filsinger y Matt Lee, de Filsinger Energy Partners; Nelson Bacalao, de Siemens Power Technologies International; James F. Bowe, Jr., de King & Spalding; y John Ratnaswamy, de Rooney Rippie & Ratnaswamy, entre otros.

Igualmente, aparecen copiados varios jefes de directorados de la AEE, como Efran Paredes, de Planificación y Protección Ambiental; y Astrid Rodríguez, de la División Legal, entre otros.

En uno de los mensajes, Bacalao describe a Pérez Canabal como “representante de la gerencia” de la AEE, y dice que este ordenó posponer una llamada de conferencia sobre el Plan Integrado de Recursos porque estaría, junto a Ortiz y Filsinger, en Washington, DC.

En otro intercambio, Bacalao dice que, tras una llamada con Pérez Canabal y Filsinger, el plan llamado “Energy System Modernization”o ESM se modificaría.

Pérez Canabal confirmó que trabaja a diario con otros contratistas y empleados de la AEE.

Padilla, por su parte, autenticó los correos electrónicos, y afirmó que no hay nada irregular en ellos, pues evidencian las funciones de Pérez Canabal como consultor estratégico de la AEE. “Son muestras de coordinaciones de trabajo con la gerencia de la Autoridad y otros asesores. (Pérez Canabal) está desempeñando los roles para los cuales está contratado”, dijo.

Padilla también fue confrontado con una foto,en poder de este diario, en la que Pérez Canabal aparece junto a Ortiz y empleados del directorado de Generación tras culminar una reunión.

Al igual que con los correos, respondió que la foto “es parte del día a día” en la AEE. “Los asesores tienen que trabajar integrados con los empleados regulares. En reuniones como esta, la gerencia requiere la presencia de asesores. No veo nada atípico”, dijo Padilla, y resaltó que Pérez Canabal no es el único contratista en la imagen, ya que aparecen otros de la New York Power Authority.

"Cuestionable"

Para el liderato de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), la contratación de Pérez Canabal es “cuestionable”, al igual que sus funciones y accesos en la AEE.

“Pero lo más cuestionable es la libertad que tiene para transitar por todas las oficinas de la AEE. Yo, que soy empleado y me conocen, a veces tengo problemas para entrar”, declaró el presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo.

Según el líder sindical, Pérez Canabal tiene “injerencia directa” en el otorgamiento de “muchos contratos” en la AEE. Le imputó, incluso, beneficiar “a sus amigos”.

Ejemplo de ello es el contrato que la AEE intentó, sin éxito, darle a la compañía Stantec para la elaboración de los estimados de costo y ámbitos de los proyectos de recuperación post-María. El contrato sería por $450,000 para un periodo de poco más de un mes. Hubiese sido gerenciado por Pérez Canabal y el director de la Oficina de Manejo de Emergencias de la AEE, Arturo Deliz, según fuentes de El Nuevo Día.

Stantec es representada en la isla por su vicepresidente Carlos Mallol. Entre 2008 y 2014, Mallol ocupó ese mismo puesto en la firma CSA Group, Architects and Engineers.

La firma del contrato fue detenida por la gobernadora Wanda Vázquez, quien cuestionó su razonabilidad.

“El ingeniero Pérez Canabal ha salido en fotos de reuniones del ‘staff’ del directorado de Generación. En esas reuniones, se discute información confidencial y privilegiada sobre contratos. Al menos en dos ocasiones, lo he visto en el ‘lobby’ de la Autoridad con contratistas”, relató Figueroa Jaramillo.

“Pérez Canabal es el Alberto Velázquez Piñol de acá”, agregó.

Figueroa Jaramillo se refirió al exsubcontratista del gobierno arrestado el mes pasado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) por supuestamente orquestar tres esquemas de fraude en el Departamento de Educación y la Administración de Seguros de Salud. Según el pliego acusatorio, Velázquez Piñol intercedió en el otorgamiento de contratos, de los cuales recibía un porcentaje. Además, se presentaba en funciones como asesor o representante de La Fortaleza sin serlo.

Pérez Canabal rechazó tajantemente que sea el Velázquez Piñol de la AEE. “Yo no puedo tomar ningún tipo de decisión en la Autoridad. Doy puras recomendaciones de lo que Ortiz me asigna.Nadie puede ir por encima de Ortiz, y menos un consultor como yo”, manifestó.

En esta foto, aparece José Pérez Canabal (en el círculo amarillo) junto al director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, y empleados del área de Generación. (Suministrada)

Padilla también fue enfátizo al señalar que Pérez Canabal “es parte de un equipo de asesores y trabaja con un nutrido grupo de empleados internos, con roles y funciones específicos”.

Cuatro meses sin pistas

Aunque Pérez Canabal firmó contrato con la AEE en octubre pasado, cuatro meses antes ya caminaba por los pasillos del edificio NEOS, en Santurce, que alberga la sede de la corporación pública. El Nuevo Día lo observó, en julio de 2018, durante una entrevista con Ortiz.

En aquel entonces, Ortiz expresó que Pérez Canabal era consultor de la AEE, pero que estaba contratado por COR3.

Ortiz también dijo que el ingeniero llevaba “un par de semanas” en la AEE, pero no pudo especificar qué salario devengaba ni cuándo vencía su contrato. El director ejecutivo lo describió como “la mejor persona para estar de contacto” con la AEE, y sostuvo que COR3 tenía contratistas similares en otras agencias y corporaciones públicas.

No obstante, el pasado jueves, la directora de Comunicaciones de COR3, Natalia Rosado, indicó que Pérez Canabal no tiene ni ha tenido contratos con la dependencia. “Según se puede constatar en el registro de contratos de la Oficina del Contralor, desde la creación de esta oficina no se han contratado los servicios del señor Pérez Canabal”, dijo en un escrito enviado a este diario.

Cuestionado al respecto, Padilla no pudo explicar la presencia de Pérez Canabal en el edificio NEOS entre julio y octubre de 2018. “Él se reporta a mí desde octubre pasado, cuando formalizamos el contrato de servicios profesionales”, señaló.

Pérez Canabal dijo, por su parte, que COR3 tenía la intención de reclutarlo, pero el trámite quedó en el aire. Esto, debido a que, en virtud de un acuerdo o memorando de entendimiento con la AEE, COR3 no puede contratar a exdirectores o exmiembros de la Junta de Gobierno de la corporación pública.

Según la Oficina de Comunicación Corporativa de la AEE, entre julio y octubre de 2018, se finiquitaron los detalles del contrato que Ortiz y Pérez Canabal eventualmente firmaron. “Estuvimos meses en negociaciones para ver qué se podía hacer. Yo no quería regresar a la Autoridad como empleado”, dijo el consultor.

Una fuente de El Nuevo Día indicó que Pérez Canabal está vinculado a COR3 por su trabajo en la firma CSA Architects and Engineers. Esta última fue subcontratada por Navigant Consulting, que tiene un contrato de $17.8 millones con COR3 para la recuperación del sistema eléctrico.