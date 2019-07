Decepción, coraje, repulsión, indignación, planteamientos de posibles ilegalidades y hasta la exigencia de renuncias han levantado hoy sábado las conversaciones y estrategias que se develan en un chat a través de Telegram y que estuvieron encabezadas por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

El senador del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, dijo enfáticamente y muy dolido que el primer ejecutivo, con sus expresiones, “marcó su familia” y que el chat demuestra una “mentalidad mafiosa”.

“De Arnaldo Claudio, (exmonitor de la Policía,) ellos dijeron que lo iban a marcar y marcar es afectar su credibilidad ante el país para que no fungiera en las obligaciones que tenía. Lo que ellos dicen de mi esposa, es marcar a mi familia. El gobernador de Puerto Rico marcó mi familia”, sentenció Dalmau, cuya esposa, Griselle labora Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

“Marcó a mi esposa. Marcó a Gabriel y a Sofía (sus hijos). Yo sé defenderme solo. Yo sé pelear, pero es de las cosas más cobardes que se ha podido ver”, agregó Dalmau.

En la conversación en Telegram indican que la esposa del senador gana “tres veces el salario del gobernador” y que lleva dos años en la OCIF. El gobernador pregunta a sus asesores y contratistas qué puesto es el que ocupa y luego sugieren que el cargo debe ser ocupado por un penepé.

El Nuevo Día supo que la esposa del senador gana $100,000 anuales y la información divulgada en el chat es falsa. Además, la esposa de Dalmau lleva 17 años trabajando en la OCIF.

“Es la mentalidad mafiosa de que aquí no hay límites aun cuando afectes la familia o cuando esa familia tenga elementos o circunstancias vulnerables, no importa. Porque la mafia -el final, el objetivo es el objetivo- es ganar y así han tratado de ganar”, dijo Dalmau, cuyo hijo Gabriel en el 2016 fue diagnosticado con cáncer y hoy día está plenamente recuperado.

Dalmau dijo que el contenido divulgado no le causa vergüenza.