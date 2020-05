El representante Juan Oscar Morales anticipó esta tarde que rendirá su primer informe parcial sobre la pesquisa que realiza sobre las compras irregulares en el contexto de la emergencia de COVID-19 y que incluirá referidos a autoridades estatales y federales por violaciones de ley y posible perjurio.

Morales, quien no reveló a quién pudiera referir por perjurio, anticipa que estará rindiendo un informe parcial mañana o el jueves, día en que tiene citados al abogado de Apex General Contractors, Juan Maldonado, y representantes de la empresa 313 LLC.

En un aparte con la prensa, Morales insistió en que haber movido, según él, el proceso de evaluación de cotizaciones para compras relacionadas a la emergencia fuera del Departamento de Salud viola la Ley 73-2019, conocida como la Ley de la Administración de Servicios Generales (ASG) que dispone todo un proceso para regular compras, incluso durante procesos de emergencia como el que vive Puerto Rico.

Además, dejó entrever que concluyó que el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, y la subscretaria de la Gobernación, Lillian Sánchez, pudieron haber violado la Ley 3-2017 que dispone, entre otras cosas, que la Secretaría de la Gobernación tendrá que evaluar todo contrato que supere los $10,000, algo que no ha ocurrido durante la emergencia.

“¿Por ley tienen que revisar los contratos?”, le preguntó un periodista al referirse a Sánchez y a Pabón.

“Eso lo dice la ley”, respondió Morales.

Preguntado qué específicamente quiere probar con esta investigación que va por más de 10 vistas públicas, Morales insistió en que el proceso de compras se da dentro de las agencias “y la pregunta es por qué en proceso de compra en el Departamento de Salud las cotizaciones tenían que ser evaluadas desde La Fortaleza”. Recordó que Diana Meléndez, directora interina de la División de Compras de Salud, dijo que ese no fue el caso en esta emergencia.

Figuras del gobierno sostienen que la gobernadora tiene la capacidad, y así se hizo, de emitir órdenes ejecutivas como la que deja en manos del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) el proceso de compras de emergencia.

“Ese proceso de cotizaciones fuera de la agencia puede dar vicios de que hay algo que no sea transparente”, opinó Morales.

“Aquí han incumplido con la ley y con cartas circulares. Desde no notificar compras de más de $10,000 que se tienen que enviar al Secretario de la Gobernación… sin excepciones y no se estaba haciendo. Eso lo dice la ley claramente y no se estaba haciendo”, dijo el presidente de la Comisión de Salud.

“¿Quién no cumplió”?, se le preguntó.

“Los que tienen responsabilidad”, contestó Morales.

Morales también insistió en que funcionarios a los que no identificó pudieron haber violado la Ley 73-2019 de la ASG.