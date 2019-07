El Junte de Mujeres 2018 (M-18) exhortó este martes a “seguir cerrándole el cerco” al gobernador Ricardo Rosselló hasta conseguir su renuncia tras el escándalo del chat de Telegram y los recientes arrestos de corrupción.

En conferencia de prensa, integrantes del M-18 pidieron a las organizaciones civiles y políticas del país usar su poder de convocatoria y unirse a la manifestación pautada para mañana, a las 5:00 p.m., que saldrá del Capitolio hacia la Plaza del Quinto Centenario.

“Ricardo Rosselló está acorralado por el pueblo y por la historia y ha optado por no enterarse. Ricardo Rosselló versus el pueblo de Puerto Rico solo puede tener un desenlace: destituirlo desde la calle. Esta jornada civil necesita que todos pongan su poder de convocatoria al servicio de la causa”, dijo la coordinadora Wilda Rodríguez.

“El único que no se ha enterado que (Rosselló) no es gobernador es él. El Junte de Mujeres pide que no se dejen desviar del único tema que nos tiene que importar en este momento: la retrasada total y absoluta de Ricardo Rosselló de La Fortaleza”, agregó.

Por su parte, la copresidenta del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, Wilma Reverón, sostuvo que Rosselló “es un lastre, un ser dañino para los intereses del pueblo de Puerto Rico”.

Dijo que el gobernador, con su intención de permanecer en el puesto, pone en riesgo la recuperación de la isla tras el embate de los huracanes Irma y María, así como la obtención de fondos para servicios básicos como educación y salud. Recordó, de paso, que entre los arrestados por corrupción, el pasado miércoles, estuvieron la exsecretaria de Educación Julia Keleher y la exdirectora de la Administración de Servicios de Salud Ángela Ávila.

“Cada dólar que ellos mal se llevaron es un dinero que no llega a tus servicios. Se han estado dando la vida de la jauja e impidiendo que el dinero llegue a la gente. Por eso, el Junte de Mujeres hemos decidido que vamos a estar junto al pueblo, al lado del pueblo y con el pueblo en todas y cada una de las manifestaciones”, indicó Reverón.

En tanto, la presidenta del Movimiento Unión Soberanista, María de Lourdes Guzmán, pidió al pueblo “que no ceje en la presión que hay que ponerle” al gobernador para que renuncie.

Guzmán criticó a Rosselló por aparecer, hoy más temprano, en una conferencia de prensa “envalentonado, como si aquí nada pasara y criticando a los que alegadamente cometieron vandalismo en la marcha sin precedente que se llevó ayer”.

“El pueblo está unido en contra de Ricardo Rosselló y él no se acaba de enterar. El gobernador nos ha vuelto a faltar el respeto con la conferencia de prensa, en la que ha utilizado tiempo y recursos del estado para venir a regañar al país por manifestarse en determinada manera, sin hacer referencia absoluta a las barbaridades del chat y de su gobernación. El eje del mal es él, la distracción es él. Quien crea el obstáculo y el problema mayor es Ricardo Rosselló”, acotó.

Las portavoces coincidieron en que la salida de los funcionarios y contratistas implicados en el chat no es suficiente para aplacar la indignación ciudadana.

El M-18 lo integran, además, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, la vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, la excandidata a comisionada residente del Partido del Pueblo Trabajador Mariana Nogales y la excandidata independiente a la gobernación Alexandra Lúgaro.