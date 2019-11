El Departamento de Justicia recomendó hoy, lunes, el nombramiento de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para el exrepresentante Guillermo Miranda Rivera quien tuvo que renunciar a su escaño en medio de un escándalo por despedir a una empleada que no cooperó con una rifa para su campaña política.

La secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, anunció hoy, que también se recomendó un FEI para los empleados de Miranda, Francisco Rivera Cruz y Addyth G. Valle Torres.

Miranda Rivera anunció el 25 de octubre, luego de que la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes evaluara el contenido de la grabación de una llamada telefónica entre Miranda y su exempleada Ivette Sierra Vivas.

En el audio se escucha a Miranda justificar el despido efectuado por su director de oficina en el Capitolio, Francisco “Paco” Cruz Rivera, por entender que Sierra Vivas no estaba “poniendo de su parte para el comité”.

“Paco me llama y me dice que tú no quieres poner de tu parte con la libreta.... le dije a Paco que tomara decisiones y que, si tenía que disponer, que disponiera (sic) porque hay que seguir disciplina y hay seguir la ley donde todos aquí nos estamos beneficiando de todo. Todos somos un equipo como yo mismo dije. Y parece que Paco tomó la decisión de que, si no vas a ser parte del equipo, vas a estar fuera”, dijo Miranda durante la llamada a la que El Nuevo Día tuvo acceso.

En la llamada, se escucha a Ivette Sierra Vivas denunciar que una empleada le entregó las libretas de rifa en horas laborables.

Hasta el momento, Miranda ha rechazado que haya organizado eventos o rifas en su oficina y defendió el despido de Sierra Vivas por alegados recortes en su presupuesto.

Justifica refirió también una querella presentada contra el fiscal Jorge Carrión por aparente conflicto de interés.