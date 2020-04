El capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) contempla radicar recursos legales para retar las determinaciones de ciertos alcaldes que ordenaron el cierre de carreteras de sus municipios o la instalación de puntos de cotejos en un supuesto esfuerzo por detener la propagación del COVID-19.

Medidas de este tipo han sido implementadas en San Lorenzo, Fajardo, Villalba, Lajas, Guayanilla, Arecibo y Santa Isabel, que hizo el anuncio esta mañana. El secretario de Obras Públicas, Carlos Contreras, condicionó la autorización al cierre de carreteras estatales a que los alcaldes cumplan con ciertos criterios anunciados ayer en un comunicado de prensa.

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) solo autorizó el cierre de carreteras estatales en San Lorenzo, pero la agencia no ha divulgado qué vías específicamente y en qué kilómetros. Los alcaldes tampoco adoptaron un mecanismo uniforme para anunciar qué vías estarían cerrando y optaron por hacer sus anuncios en comunicado de prensa individuales.

Mientras, el alcalde de Cabo Rojo, Roberto Ramírez Kurtz, solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez que movilice efectivos de la Guardia Nacional para conjuntamente con policías estatales de distrito y municipales, controlar las carreteras de acceso a Cabo Rojo durante la Semana Santa que comienza este Domingo de Ramos.

Sin embargo, el director ejecutivo de la ACLU en Puerto Rico, William Ramírez, dijo que estos alcaldes están ignorando el texto de la Constitución de Estados Unidos y la Constitución de Puerto Rico al ordenar estos cierres, por lo que consultará con el liderato central de la ACLU el curso a seguir, incluyendo la vía legal.

“Eso está por verse”, contestó cuando se le preguntó si ya se tomó una determinación de acudir a los tribunales.

Ramírez recordó que en el 2014, la ACLU retó con éxito las medidas de cateo que pretendía implantar el Municipio de San Juan durante la celebración de las Fiestas de la Calle San Sebastián ese año. La demanda se radicó planteando que las intenciones de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, violentaron las cláusulas constitucionales que protegen contra registros y allanamientos irrazonables, el derecho a la intimidad, y el derecho a la libertad de expresión.

Ramírez sostiene que las directrices de los alcaldes en cuanto al cierre de carreteras y los puntos de cotejo violan la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos que, entre otras cosas, prohíbe registros innecesarios o irrazonables. Igualmente violarían la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, que también prohíbe los registros irrazonables.

Ramírez insistió en que la posición de la ACLU es a favor de los periodos de cuarentena impuestos tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, pero insistió en que, si bien en momentos de emergencia el Estado puede imponer medidas adicionales de seguridad, “no puedes violentar derechos fundamentales consignados en la Constitución de Estados Unidos o la de Puerto Rico”.

“Sabemos que estamos en cuarentena y la estamos cumpliendo”, subrayó.

Esta mañana Ramírez recordó como el alcalde de Villalba, Luis Hernández, dijo que había que reescribir la Constitución, en el contexto de cómo estos cierres podrían o no superar el crisol constitucional.

“No se va a borrar de un plumazo como usted dice, ni escoger las partes que nos conviene”, se publicó la ACLU esta mañana en su cuenta de Twitter.

“Ahora tenemos pueblos con distintas soberanías y dicen que necesitamos algún tipo de permiso o pasaporte para entrar ahí”, dijo Ramírez a El Nuevo Día. “Están decidiendo quién entra al pueblo y quién no”.

El Nuevo Día solicitó una expresión oficial de la gobernadora sobre este asunto y una portavoz aludió a un comentario que Wanda Vázquez hizo por Twitter ayer, cuando dijo: “apoyo toda iniciativa que ayude a salvar vidas. Nadie debe estar en las vías públicas; salvo algunas excepciones. Es importante que los alcaldes y alcaldesas se comuniquen con el DTOP”.

Ramírez insistió en el argumento de que las calles son públicas, al igual que las aceras y dijo que un registro irrazonable no se limita exclusivamente a abrir a la fuerza el baúl de un vehículo.

“Cuando el Estado detiene una persona y decide si la persona entra o no, eso es un “stop and frisk” (parar y registrar). No es solamente verificar a la persona de arriba abajo cuando estás buscando algo. Lo que estás haciendo es impedir que la persona entre al pueblo, les están haciendo preguntas, los están mirando”.

Ramírez cuestionó, por ejemplo, por qué no se puede utilizar como único criterio para impedir la entrada de una persona a un pueblo el que esté “enfermo”. Sin embargo, gran cantidad de los contagiados no presentan síntomas.

“Pero quieren decir si la persona tiene un asunto legítimo para atender ¿Y qué es legítimo?”, cuestionó. “Eso va a estar a la discreción de un Policía”.

Preguntado si al Estado o a los gobiernos municipales les ampara el interés apremiante que tienen de detener el contagio del COVID-19 cuando limitan severamente la libertad de movimiento de las personas, Ramírez reconoció que en estados de emergencia ciertamente el aparato gubernamental tiene ese poder, pero no violentando derechos fundamentales.

El abogado argumentó, cuando se le recordó que el secretario del DTOP le había dado una especie de bendición condicionada a los alcaldes para que implementaran estas medidas, que el titular de la agencia no es “el árbitro de la Constitución”.