Los aguaceros registrados ayer, domingo, tras la cercanía de una vaguada significaron un alivio para todos los embalses de la isla debido a que dejaron una acumulación de lluvia de hasta 13 pulgadas, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“En sectores en Naguabo cayeron hasta 13 pulgadas de lluvias. Es el área donde más agua ha caído. En otros sectores, específicamente entre San Lorenzo y Las Piedras cayeron hasta siete pulgadas. Es una vaguada que se está amplificando sobre el suroeste del Atlántico en combinación con la humedad”, el meteorólogo del SNM, Gabriel Lojero.

El patrón lluvioso ha sido el más significativo en cuanto a la acumulación de lluvia que se ha registrado desde que comenzó el año.

El municipio que más lluvia recibió fue Naguabo. Asimismo, en Las Piedras, Humacao, San Lorenzo, Yabucoa se registró acumulación significativa de lluvia entre dos y siete pulgadas.

“La buena noticia es que esas lluvias que cayeron fueron beneficiosas porque estuvimos en una sequía y eso ayudó bastante a que los embalses subieran”, añadió Lojero.

Según el monitoreo diario de los embalses de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), todos los embalses registraron un aumento en cuanto a su nivel de altura.

Precisamente, el embalse de Guajataca registró un aumento de 0.10 centímetros, por lo que actualmente este se encuentra con un nivel de altura de 187.86.

“Para Guajataca fue bueno también. Se registraron 0.10 centímetros de aumento en nivel para Guajataca. Ahora mismo se encuentra con un nivel de altura de 187.86. Lo que nos aleja de una segunda fase en el área de Guajataca. Esperamos que hoy podamos recibir una cantidad de lluvia que nos ayude. Lo mínimo que debemos registrar para reconsiderar el plan de racionamiento es llegar a 188.39, que fue en donde comenzamos el plan el 22 de febrero”, explicó en entrevista radial (WKAQ), la vicepresidenta de operaciones de la AAA, Doriel Pagán.

Los demás embalses, entre estos Carraízo y La Plata, también registraron un aumento de 0.40 centímetros y 0.15, respectivamente. Mientras, los embalses de Cidra y Toa Vaca siguen bajo observación.

“Lo malo es que como recibimos mucha lluvia en un periodo corto de tiempo esto causó que los ríos se salieran de su cauce y se registraran golpes de agua”, especificó el meteorólogo.

De hecho, el SNM emitió ayer un aviso de inundaciones repentinas para Río Grande, Fajardo, Naguabo, Luquillo y Ceiba.

Específicamente, en el bosque forestal El Yunque, jurisdicción de Naguabo, una corriente súbita en el río Blanco arrastró a un grupo de 15 personas, que fue rescatado posteriormente por el personal del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

Otro caso se registró ayer en el barrio San Lorenzo sector La Rueda en Morovis, en donde un vehículo con seis personas cayó al río Grande, informó la Policía.

Según el agente Noel Santiago Negrón, del Distrito de Morovis, en la carretera 567 ocurrió un deslizamiento de arena y el Jeep Cherokee que era conducido por un hombre de 27 años, cayó al río. En el vehículo viajaban dos mujeres de 32 y 30 años, un joven de 21 años y dos menores de 13 y 5 años residentes de Vega Baja, Vega Alta y Toa Baja.

Seguirá lloviendo sobre mojado

Las áreas de aguaceros y tronadas continuarán hoy desde el este interior hasta el oeste de Puerto Rico debido a la combinación de la humedad con la vaguada.

Lojero, además, explicó que los suelos se encuentran saturados por lo que se podrían registrar más inundaciones.

Sin embargo, para mañana se espera limitación de lluvia por la cercanía de una masa de aire más seco que estará entrando a la región.