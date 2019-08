La alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, informó que hoy, martes, se comenzó a desalojar las comunidades en la zona costera del municipio de cara a la fuerte marejada que provocará el paso cercano de la tormenta tropical Dorian entre esta noche y mañana.

La ejecutiva municipal indicó a El Nuevo Día que cuenta con 11 refugios provistos por el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y que abrirán sus puertas desde las 7:00 p.m. para beneficio de unas 1,200 familias que aún viven en sus hogares con toldos azules.

“Inicialmente, Manejo de Emergencias publicó que eran 13 refugios, pero lo que me dieron son 11. De esos, ocho tienen placas solares, otro tiene cisterna y solo tengo uno con generadores”, detalló Meléndez, quien solicitó generadores para cada uno de los refugios en caso de cualquier eventualidad.

Según la alcaldesa, cerca de cuatro a cinco brigadas municipales han realizado labores de limpieza y remoción de escombros vegetativos por las pasadas tres semanas en quebradas y canales de agua para evitar el desarrollo de inundaciones en la zona urbana del ayuntamiento.

“Siempre se han desarrollado inundaciones en la urbanización los maestros que está cerca de la costa, Villa Grillasca, San Antonio y la parte de la playa que tiene varios sectores, así como la avenida 14. Todas esas alcantarillas se han estado verificando y se finalizarán los trabajos hoy, para mover ese personal a otras áreas”, mencionó la alcaldesa.

El aeropuerto internacional Mercedita, en Ponce, permanecerá abierto hasta la noche de hoy, y, al momento, no tiene vuelos cancelados, según el portavoz de prensa de la Autoridad de Puertos, José Carmona. Mientras que los puertos solo permitirán la salida de embarcaciones por órdenes de la Guardia Costera.

Al mismo tiempo, Meléndez añadió que se encuentra agradecida por la disposición que recibió de parte de los municipios de Bayamón y San Juan.

“El alcalde (Ramón Luis Rivera) y la alcaldesa (Carmen Yulín Cruz) me llamaron. Esas llamadas nunca fallan”, indicó la alcaldesa. “También me llamó la gobernadora (Wanda Vázquez) y, de hecho, me dijo que viene hoy para acá y entiendo que estará aquí en el COE a la 1:00 de la tarde”, dijo.

“Aquí lo que estamos esperando es lluvia. Espero que los vientos sigan alejados de 50 millas y que, por lo menos, recibamos solo lluvias. Eso es lo que espero”, puntualizó.

Meléndez indicó que la ciudadanía se puede comunicar a los siguientes teléfonos de la Oficina para el Manejo de Emergencias, en caso de cualquier eventualidad: (787) 840-5353, (787) 840-5315, (787) 840-5350 o (787) 840 5305.

Tanto Ponce como los pueblos del sur-suroeste de la isla se mantienen atentos ante el paso cercano de la tormenta tropical Dorian.