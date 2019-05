La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) condenó este martes todo tipo de protocolo que infrinja o limite el derecho del pueblo a la información pública, como el que acaba de establecer el principal oficial financiero (CFO) del Gobierno y secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, en relación a los planes fiscales del gobierno, denunció la organización.

Es cuestionable que se cree un protocolo que de antemano plantea la intención de la Oficina del Principal Oficial Financiero del Gobierno de Puerto Rico (OCFO) de evocar supuestas “razones legales para la denegatoria, incluyendo pero no limitándose a la invocación de un privilegio evidenciario reconocido”, cuando existe un derecho constitucional al acceso a la información que se presume es pública, sostuvo la Asppro.

"Además, es contraproducente que se otorguen diez días laborables en casos de información que está accesible", manifestó el gremio periodístico.

La organización subrayó en un comunicado que "asombra cómo esta administración habla de transparencia pero en la práctica pone cortapisas a los colegas que diariamente solicitan información y no se les brinda".

La Asppro recordó que el acceso a la información pública es un derecho fundamental en todo sistema democrático, en el cual los ciudadanos tienen derecho a estar informados sobre cómo sus representantes administran, gestionan y establecen políticas públicas que inciden en su vida.

“El acceso a la información y la transparencia no se pregona. Simplemente se hace con la práctica”, expresó Damaris Suárez, presidenta de la Asppro.

La Asppro manifestó que se mantendrá vigilante y -de ser necesario- acudirá a los foros que sean pertinentes para hacer valer el acceso libre a la información del gobierno.

Por parte, la Red de Transparencia denunció que la aprobación por parte de la Oficina del Principal Oficial Financiero de un procedimiento uniforme para las solicitudes de acceso a la información pública sobre los planes fiscales "representa un retroceso al acceso al información pública en Puerto Rico. El protocolo adoptado, en vez de promover la publicación proactiva de la información, le da la capacidad al gobierno de prohibir la divulgación de aquellos documentos solicitados que no estén identificados".

La Red de Transparencia es un grupo de trabajo dedicado al acceso a la información y la apertura de datos, integrado por la organización Espacios Abiertos, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Centro de Periodismo Investigativo, Agenda Ciudadana, GFR Media, Abre Puerto Rico, Sembrando Sentido, Sin Comillas y la licenciada Ivonne Lozada.

El grupo solicitó al Principal Oficial Financiero del gobierno, Raúl Maldonado, que adapte el procedimiento a los principios internacionales a favor del acceso a la información pública, los cuales promueven la máxima divulgación de la información. Además, la Red reiteró que el protocolo debe ser cónsono con la presunción de apertura que tienen los documentos públicos en Puerto Rico desde el 1982 cuando el Tribunal Supremo estableció el acceso a la información como un derecho constitucional.

Sin mayores detalles, el CFO explicó a través de un comunicado de prensa que el protocolo de acceso a los documentos públicos relacionados a los planes fiscales del Gobierno es el siguiente: