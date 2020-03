Al tiempo que la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes anunció que solicita documentación al Departamento de Salud relacionada a la gestión de Mabel Cabeza, ayudante ejecutiva y “chief of staff” del destituido secretario Rafael Rodríguez Mercado, múltiples legisladores, funcionarios electos y candidatos de la oposición exigieron una investigación estatal y federal sobre el rol de la asesora en lo relacionado a la compra y entrega de pruebas para detectar el coronavirus COVID-19.

En una entrevista el sábado con Jay Fonseca, la exsecretaria interina de Salud, Concepción Quiñones De Longo, reveló, entre otras cosas, que Cabeza fue la persona que recibió unas 500 pruebas de COVID-19 en la sede del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Aemead), luego de que alegadamente desde La Fortaleza se emitiera una contraorden a lo que había ordenado, respecto a que las pruebas se entregaran en el laboratorio de Salud.

El representante del Partido Nuevo Progresista, Juan Oscar Morales, quien preside la Comisión de Salud de la Cámara baja, expresó en entrevista con El Nuevo Día que hará formal este lunes alrededor de 20 peticiones de documentación al Departamento de Salud sobre el rol de Cabeza. Mientras, senadores del Partido Popular Democrático, así como alcaldes y aspirantes del partido Victoria Ciudadana, también reclamaron acción a la Legislatura y emplazaron a la gobernadora a que explique su relación con Cabeza.

Lo anterior responde a que la ex secretaria interina de Salud denunció también que tras la salida de Rodríguez Mercado, le comunicó a Cabeza que no requeriría sus servicios mientras ella fungiera como secretaria interina, y que le haría un destaque en la Administración de Seguros de Salud (ASES), pero que inmediatamente recibió una llamada desde La Fortaleza, indicándole que Cabeza era “indispensable” para la operación en Salud.

“Me hicieron firmar una carta para destacarla en Fortaleza”, aseguró Quiñones de Longo. “Mi integridad personal y profesional no me permite trabajar en circunstancias que yo no veo transparencia”.

Quiñones de Longo expresó además que Cabeza reclutó a “algunas personas amigas de ella” en esa agencia y que incluso una de esas personas, a quien describió como “incompetente”, “nos metió en problemas con una propuesta federal que todavía estamos tratando de resolver”.

“¿Tú puedes creer que la señora gobernadora (Wanda Vázquez) en una conferencia de prensa dice que ella no sabía de la relación de Mabel Cabeza con Elías Sánchez? ¿Tú verdaderamente puedes creer que eso es verdad? A mí eso me desilusionó muchísimo de la señora gobernadora”, manifestó Quiñones de Longo.

Justicia no tiene las alegaciones ante su consideración

Al preguntársele al Departamento de Justicia si investigará las alegaciones hechas por Quiñones de Longo, una portavoz de la agencia sostuvo este domingo que no ha recibido ningún referido para iniciar una investigación en Salud.

Quiñones de Longo es la madre de la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones.

“El Departamento de Justicia realiza investigaciones sobre todo asunto que nos es referido. Sin embargo, no tenemos inherencia sobre las determinaciones de administración de personal de otras agencias. A este momento, no hemos recibido referido alguno”, dijo Brenda Quijano, portavoz de Justicia, en declaraciones escritas a El Nuevo Día.

Atentos en la Cámara

“Hemos estado en conversaciones con el nuevo secretario de Salud (Lorenzo González Feliciano) adelantándole que le vamos a estar hacienda llegar mañana formalmente un requerimiento”, afirmó, en tanto, el representante Morales.

El legislador sostuvo que, además de Salud, hay “varios requerimientos a varias agencias”. “Agencias que para nosotros son bien importantes para clarificar muchas coas que se han estado dilucidando”. Adelantó que, entre los documentos requeridos, está la carta de destaque de Cabeza en La Fortaleza.

“Si de la información recopilada determinamos que es necesario hacer una investigación, estaríamos haciendo la investigación”, apuntó. Este medio solicitó a La Fortaleza la carta en cuestión, pero al momento de esta edición dicho documento público no ha sido entregado.

El presidente de la Comisión de Salud indicó que yase encuentra en comunicación con Quiñones De Longo y adelantó que la exsecretaria interina podría ser citada para testificar ante la Comisión.

El representante enfatizó en que espera que la documentación que requerirá a Salud sea entregada esta misma semana.

“Son documentos que ellos tienen, lo único que tiene que hacer es poner una persona que los recoja, que los vaya recopilando. Espero que no tengamos que recurrir a otros foros para exigir estas copias, que esto sea transparente que no obliguen a la Cámara de Representantes a tener que tomar otras acciones”, advirtió Morales.

Exigen investigaciones estatales y federales

Luego de las declaraciones de Quiñones De Longo, el senador y precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) Eduardo Bhatia hizo un llamado tanto a la Cámara como al Senado a citar a testificar tanto a la extitular interina de Salud como a Cabeza, al general José Burgos de la Guardia Nacional, y cualquier otro funcionario “que pueda arrojar luz sobre los malos manejos” en relación con las pruebas de COVID-19.

“Como dijera la doctora Quiñones de Longo, un estado de emergencia no es una licencia para incumplir con preceptos básicos de buena administración pública. Yo añado, tampoco es una licencia para el robo ni para el enriquecimiento de unos pocos”, apuntó Bhatia.

“Exijo además que la gobernadora explique cuál es su relación con la señora Cabeza, qué rol tiene en este momento en su gobierno, y qué relaciones tiene con contratistas del Departamento de Salud y con los cabilderos Elías Sánchez y Valerie Rodríguez”, sentenció.

Por su parte, el también precandidato a la gobernación por el PPD y alcalde de Isabela, Carlos “Charlie” Delgado Altieri, hizo un llamado a las autoridades federales a intervenir en Salud tras las denuncias de Quiñones De Longo.

“Estamos enterándonos, de la boca de una exsecretaria de Gabinete de la gobernadora, que a pesar de que Puerto Rico necesita urgentemente transparencia y capacidad en las acciones del gobierno, la gobernadora y sus protegidos siguen las mismas prácticas de Ricky Rosselló”, apuntó.

Los senadores del PPD, Aníbal José Torres y Cirilo Tirado, radicaron también una resolución para que la Comisión de Salud y Gobierno del Senado investigue los procesos de compra, distribución y administración de las pruebas de laboratorio para detectar el COVID 19. Dicha Comisión es presidida por el senador Ángel “Chayanne” Martínez.

“Es responsabilidad de esta Asamblea Legislativa responder a los reclamos del pueblo y establecer mecanismos que garanticen la transparencia en las gestiones gubernamentales”, manifestaron los senadores.

Por su parte, el analista político y candidato del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) a la Cámara de Representantes, Néstor Duprey Salgado, destacó que las expresiones de Quiñones De Longo “señalan un patrón de favoritismo, esquemas irregulares de gestión y posibles acciones negligentes e ilegales que ameritan más allá de explicaciones, investigaciones por los organismos pertinentes y la pronta adjudicación de hechos y responsabilidades”.

Duprey exhortó al presidente de la Comisión de Salud cameral iniciar una investigación “sin dilación”, y que del mismo el Departamento de Justicia y las autoridades federales inicien una pesquisa.