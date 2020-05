La Cámara de Representantes dio paso a que se inicie una pesquisa sobre el colapso de la plataforma digital del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y cómo esto ha afectado las solicitudes de lo que se conoce como el Pandemic Unemployment Assistance (PUA).

La medida es de la autoría del vicepresidente de la Cámara, José "Pichy" Torres Zamora y se aprobó a pesar de que el liderato de la Cámara se ha negado en interpelar a la secretaria del Trabajo, Briseida Torres. No obstante, la Resolución de la Cámara 1767 sí ordena que se investiguen las determinaciones tomadas por Torres.

"A casi dos meses de decretado el cierre, datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) informan que se han radicado sobre 238,934 solicitudes de seguro por desempleo y cerca de 90,000 solicitudes bajo PUA, resultando en sobre 320,000 personas sin trabajo en nuestra jurisdicción. A pesar de las cifras provistas por el DTRH, la realidad es que son muchísimas más las miles de personas que en la actualidad están carentes de trabajo entre los empleados, los trabajadores por cuenta propia, contratistas independientes y autoempleados que se han visto afectados", lee la exposición de motivos de la medida.

Tan reciente como ayer, el representante penepé Jorge Navarro visitó la sede del DTRH para investigar la situación. Allí, Torres reclamó que no cuentan con personal suficiente para atender las reclamaciones en la velocidad que es espera. Dijo que ha dedicado alrededor de 700 empleados a las labores de tramitar solicitudes de desempleo y del beneficio de PUA, al que cualifican personas que trabajan por cuenta propia.

Trascendió que, hasta la semana pasada había 90,000 solicitudes pendientes de PUA, pero esa cifra bajó a cerca de 20,000. Hay otros 40,000 casos de desempleo regular que están detenidos por lo que se conoce como "puntos controvertibles".

"Gracias a Dios los cheques están llegando porque he recibido comunicaciones, pero no han llegado lo suficiente y el DTRH no ha hecho lo suficiente. Lo que se pretende con esta medida es investigar a PUA, investigar cómo Evertec la entró en funcionamiento y cómo se hizo la interfase para el sistema", dijo Torres Zamora en el hemiciclo.

Una de las razones detrás del atraso en el trámite de las solicitudes han sido el disloque entre el sistema de Evertec y el del DTRH.