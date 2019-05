La Fortaleza se iluminó el viernes por la noche con los colores del arcoíris que representan a la comunidad LGBTT en comemoración del Día Internacional contra la Homofobia, Transobia y Bifobia.

El gobernador Ricardo Rosselló compartió la foto en su cuenta de Facebook en la que constató que es "para reconocer la lucha LGBTTIQ y concienciar sobre el respeto en la conmemoración del Día Internacional en contra de la Homofobia, Transfobia y Bifobia".

?Esta noche La Fortaleza se ilumina con los colores del arcoíris para reconocer la lucha LGBTTIQ y concienciar sobre el... Posted by Ricardo Rossello on Friday, May 17, 2019

La cuenta de Twitter de la Oficina de la Primera Dama, Beatriz Rosselló, también destacó fotos de la iluminación.

Hoy, en el #DíaContraLaHomofobia y por segundo año consecutivo, iluminamos @FortalezaPR con los colores distintivos de la #Equidad y el #Respeto. pic.twitter.com/AsGHDIrjXU — Primera Dama de Puerto Rico (@PrimeraDamaPR) May 17, 2019