La gobernadora Wanda Vázquez Garced le solicitó a la comisionada residente, Jenniffer González Colón, que le urja al Departamento del Tesoro de Estados Unidos la aprobación del plan para distribuir el incentivo federal de $1,200 que aprobó el Congreso para mitigar el impacto económico de la pandemia de la COVID-19 en la isla.

La mandataria, quien ha tenido limitadas apariciones públicas y ha disminuido sus encuentros con la prensa, indicó que el Departamento de Hacienda está listo para desembolsar los fondos y que solo se necesita el aval federal para completar la repartición del dinero.

“Esta mañana conversé con nuestra comisionada residente @Jenniffer2012 (González Colón) para que le urja al @USTreasury (Departamento del Tesoro) la aprobación del plan de distribución de los $1,200 federales para nuestra gente, ante la negativa de la JSF (de adelantar el pago). El @DptoHacienda (Departamento de Hacienda) está listo para desembolsar los mismos una vez aprobado el plan”, sostuvo Vázquez Garced en su cuenta de Twitter.

La comisionada residente, por su parte, contesto que “ante la urgente necesidad de PR, continúo en comunicación con el Tesoro para reclamar rapidez en la aprobación del plan de los $1,200 sometido por Hacienda. Así lo he hecho desde que logramos la inclusión de Puerto Rico para recibir este estímulo y se aprobó en el Cares Act en el Congreso”.

Originalmente, el Gobierno le solicitó a la Junta de Supervisión Fiscal usar el fondo general para adelantar la repartición de este dinero, pero el organismo determinó que había que esperar por el aval federal.

El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, en expresiones hechas a la televisora del Gobierno, indicó que el jueves el Servicio de Rentas Internas estadounidense informó que estaría evaluando el plan de distribución de fondos propuesto por Puerto Rico de manera conjunta con el Departamento del Tesoro.

“Decidieron hacer una revisión concurrente con el tesoro federal. Esa revisión concurrente debe estar terminando durante esta semana para pasar a la aprobación final de los altos ejecutivos del Tesoro federal”, sostuvo.

El funcionario indicó que presume que esta evaluación conjunta es para acelerar el proceso de análisis y que se tuviese, desde el inicio, la recomendación del Departamento del Tesoro.

“Los lineamientos del plan no han estado en controversia”, aseguró. “Aquí el único punto crítico es la decisión que vaya a tomar el Tesoro federal sobre los pagos a los participantes del seguro social y veteranos que no radican planillas. Nuestra posición es que para mejorar el alcance y efectividad de este programa debe ser el Tesoro federal el que le envíe estos pagos directamente como ocurriría a nivel de los ciudadanos americanos que viven en los EE.UU. Ellos tienen una posición distinta y elevaron esto a un consejo que no ha emitido sus recomendaciones y pasaría a la aprobación del secretario”.

El secretario no dijo para cuándo las personas recibirían el dinero. Dijo que desde el 27 de abril estaban listos para emitir los pagos.

Recientemente, la comisionada residente criticó a la gobernadora por su determinación de no abrir los comedores escolares para repartir comida a los más necesitados durante la pandemia. También ha lanzado objeciones en torno a las tardanzas en la entrega de la asistencia por desempleo, y cuestionado la decisión de pedirle a la Administración Federal de Aviación impedir vuelos procedentes de jurisdicciones de alto contagio con el virus, como Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

El 20 de abril, González Colón, le había pedido en una carta al secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, agilidad en la aprobación del plan de distribución, puesto que ya los residentes en los Estados Unidos habían recibido los cheques. Tres días después la gobernadora envió su propia carta exigiendo la aprobación del plan para el 27 de abril, asunto que no se concretó.

El Gobierno de Puerto Rico recibió el pasado 22 de abril $2,200 millones asignados por Congreso para ayudar a atender la emergencia del coronavirus. Pero, una semana después de recibirlos, y más de un mes después de aprobada la ley de estímulo económico Cares, no han decidido cómo distribuirlos.

La Junta – que presentó su propio plan de uso- quiere desviar $500 millones de esos fondos para pagar en gran medida los $787 millones del estímulo criollo.

La ley federal Cares, que busca estimular la economía sumamente afectada por la pandemia, también provee aumentos en el seguro por desempleo, préstamos a empresarios pequeños para que protejan sus nóminas, aumentos en el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y fondos para las escuelas.