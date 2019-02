La presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), Jannel Santana Andino, afirmó hoy, lunes, que la organización sindical no descarta activar el voto de huelga que aprobó en diciembre como un mecanismo de presión para que la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) no dilate más la negociación del convenio colectivo.

Santana Andino dijo que las acciones sindicales "irán en escalada" hasta que la universidad atienda sus reclamos.

Precisamente, la Heend bloqueó hoy el acceso vehicular a la sede de la administración central de la UPR, en Río Piedras.

"Estos son pasos para implementar el voto de huelga", afirmó a El Nuevo Día.

Según la líder sindical, la UPR “ha arrastrado los pies” durante el proceso de negociación y que desde el 18 de enero no contesta las solicitudes de la Heend para reunirse.

“Jorge Haddock y la Junta de Gobierno de la UPR no tienen ningún respeto por sus empleados, se llenan la boca diciendo que buscan el diálogo. Pero, ni siquiera se sientan a negociar con una mediadora”, sostuvo.

También alegó que la administración de la institución universitaria ha implantado “por decreto” acciones que afectan el plan médico de los trabajadores y las exenciones que les aplican a los cerca de 4,000 empleados de las áreas de oficina y técnicos de la universidad.

“Ahora atentan contra la salud de los empleados al no solo reducir marcadamente la aportación patronal de forma unilateral, sino que nos eliminan la libre selección para visitar a nuestros médicos. Quieren congestionar a Ciencias Médicas para que vayamos todos a atendernos allí y abandonemos los tratamientos con nuestros médicos. A los que viven fuera del área metro, quieren imponerles dos planes ‘complementarios’ con MCS y SSS contrario a la práctica universitaria de llegar a acuerdos que beneficien a trabajadores y profesores”, denunció.

Asimismo, dijo que mientras someten a los trabajadores a medidas de austeridad, hay funcionarios con sueldos altos.

“La crisis solo la estamos sufriendo el estudiantado y los empleados. Los administradores se dan vida de ricos a costa de nuestro sufrimiento y el de nuestras familias. A pesar de que somos nosotros los que damos el cien por ciento por la universidad”, afirmó la presidenta.

Sobre si una posible huelga afectaría el proceso de acreditación de la UPR por parte de la Middle States Comission, Santana Andino dijo que "ya han nos han quitado tanto, que ya no tenemos nada que perder".