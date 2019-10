La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) alertó hoy que el cierre de escuelas públicas que se ha ordenado en los últimos años no necesariamente ha generado los ahorros que se esperaban, por lo cual ordenó al Departamento de Educación entregar información detallada sobre los planteles que se han clausurado y los gastos en los que ha incurrido para mantener estas estructuras.

En una comunicación escrita hecha pública esta tarde, pero con fecha del 20 de octubre, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, detalló que Educación cerró 255 escuelas públicas en los pasados años para ajustar “los servicios a la actual población estudiantil”.

“Se esperaba que el cierre de estas escuelas generara ahorros operacionales significativos en personal administrativo y no docente para el Departamento. No obstante, se ha traído a la atención de la JSF que dichos ahorros no se han generado de la manera que se esperaban”, destacó Jaresko.

El secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, rechazó que con esta petición de la JSF se esté abriendo a la puerta a clausuras adicionales de escuelas públicas.

“Esto es parte de los requerimientos ordinarios que tiene la Junta de Supervisión Fiscal, es parte del intercambio de información. Siempre he dicho pública y abiertamente que, en este momento, no se ha contemplado el cierre de escuelas”, sostuvo Hernández Pérez.

Ante esto, Educación tendrá hasta el 1 de noviembre para entregar un listado actualizado de las escuelas cerradas con sus direcciones, información sobre quien posee la titularidad de los planteles, qué entidad recibe pagos de alquiler por la estructura, el estado de los edificios y si se le han dado otros usos.

Asimismo, el ente fiscal requirió conocer si Educación aún paga por servicios de agua o luz en las estructuras en desuso, así como si paga por servicios de seguridad o mantenimiento, y los planes de la agencia para cancelar estos servicios. De no obtener los datos de parte de la Autoridad de Energía Eléctrica o la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, deberán entregar un plan para obtener la información no más tarde del 15 de noviembre.

Bajo la administración del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares se estimó que el cierre de una escuela generaba un ahorro anual de unos $47,000. En octubre de 2018, la JSF presentó un plan fiscal que estimó que la agencia podría cerrar unas 307 escuelas para el 2020. No obstante, en mayo, el ente fiscal revisó sus proyecciones y señaló que no necesitarían cierres adicionales.