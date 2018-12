La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) desestimó el viernes la multa de $20,000 impuesta a la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) por alegado incumplimiento con los protocolos de hostigamiento sexual y violencia doméstica por "errores procesales significativos".

Relacionados: Expertos lamentan que no proceda la multa a Turismo por alegaciones de hostigamiento sexual Determinación sobre multa a la Compañía de Turismo podrá demorar hasta marzo

El anuncio de la agencia surge en el último día laborable del 2018 y a casi dos semanas de que se informara que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres tenía tres meses para tomar una determinación.

Al mismo tiempo que desestimó la querella, la OPM le ordenó al CTPR revisar su Plan de Acción Correctiva para implantar mejoras a las Políticas y Protocolos de Hostigamiento Sexual en el Empleo, así como de violencia doméstica.

En junio pasado, la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) concluyó que hubo hostigamiento sexual contra tres empleadas de la Compañía de Turismo y emitió referidos al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental para el exdirector de la Compañía de Turismo, José Izquierdo; el principal asesor del gobernador, Alfonso Orona; el asesor económico del gobernador y su representante ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Christian Sobrino; y el director de recursos humanos de Turismo, Jovani Narváez. De igual manera, impuso la multa de $20,000 que fue desestimada esta tarde.

Como consecuencia de las alegaciones de hostigamiento sexual, Izquierdo fue removido de su puesto en enero pasado.

Previo a la determinación anunciada hoy por la OPM, la CTPR, mediante la Moción en Cumplimiento de Orden, alegó que no debía imponérsele las multas, toda vez que estaban en cumplimiento con la Ley 17 de 1988, y la Ley 212-1999. De igual forma, alegaron no tener copia del Informe de Investigación emitido el 26 de junio por la OPM, por lo que se les estaba violando el debido proceso de ley.

“En este caso los procesos, llevados a cabo antes de mi llegada a la agencia, no sólo no fueron llevados a cabo con rigurosidad procesal, sino que, de haberlo hecho, se hubiera podido probar que los protocolos fueron llevados a cabo por lo que la imposición de multas se hacía innecesaria. OPM ha demostrado echar adelante investigaciones contra quien sea, pero estas se deben llevar a cabo de manera correcta. Los procesos llevados de manera incorrecta se prestan para sanciones legales contra la OPM que a la larga las pagan los contribuyentes, injustamente", sostuvo Lersy Boria, procuradora de las Mujeres, en un comunicado de prensa emitido esta tarde.

Por un error en la investigación inicial, OPM no le remitió el Informe de Investigación con la Orden para Mostrar Causa suscrita el 26 de junio de 2018 a la CTPR, aunque lo hizo posterior a que los hallazgos se hicieran públicos en conferencia de prensa.

Cuando se le refirió el informe a la CTPR, la agencia tuvo la oportunidad de presentar evidencia que sustentara su posición sobre los hechos alegados en el escrito. También alegó en las mociones que presentó que había cumplido cabalmente con sus obligaciones bajo la Ley 212 de 1999, y la Ley 17 de 1988, según enmendadas.

Surge del propio Informe de Investigación que llevó a cabo la OPM que la CTPR no recibió querellas relacionadas a la conducta de hostigamiento sexual en el año 2017, y tampoco hasta el 19 de enero de 2018, razón por la cual no activó el Protocolo de Hostigamiento Sexual.

De igual forma, surge del expediente del caso evidencia sometida por la CTPR que demuestra el cumplimiento con la política pública en contra del hostigamiento sexual y la implementación de un procedimiento para atender cualquier queja o situación de hostigamiento sexual en el empleo dentro de la agencia. La última versión de dicha política pública fue revisada y se encuentra vigente. También la CTPR tiene un Reglamento sobre el proceso investigativo y/o adjudicativo en los casos de querella de hostigamiento sexual.

“Posterior a las denuncias de los alegados actos de hostigamiento sexual en los medios noticiosos en enero de 2018, CTPR verificó con todo su personal de recursos humanos si alguien tenía conocimiento de alguna situación sobre posible hostigamiento sexual relacionado al anterior Director Ejecutivo, José Izquierdo, y confirmó que no tenía conocimiento ni se había recibido información, querella o queja alguna sobre dicho particular”, establece la resolución emitida por María Almodóvar Laborde, oficial examinadora de OPM.

Estas alegaciones, además, llegaron a OPM al ser citadas las víctimas, las cuales no expresaron interés en iniciar un proceso contra Izquierdo quien, de paso, ya no desempeñaba el cargo tras renunciar a petición del entonces secretario de la Gobernación, William Villafañe.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email Rafael Josué Vega (en primer plano), secretario interino de prensa de La Fortaleza, quien presentó su renuncia efectiva el 15 de enero. (Suministrada)

Yennifer Álvarez Jaimes, exsecretaria de prensa de La Fortaleza. (Ramón “Tonito” Zayas)

Ramón Rosario Cortés, exsecretario de Asuntos Públicos y Política Pública de La Fortaleza. (Xavier J. Araújo Berríos)

Pedro Rúa Jovet, excomisionado del Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica. (Ismael Fernández Reyes)

Abner Gómez, exdirector del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. (Juan Luis Martínez Pérez)

Michelle Hernández de Fraley, excomisionada del Negociado de la Policía de Puerto Rico. (Ramón “Tonito” Zayas)

Ricardo Ramos, exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica. (Vanessa Serra Díaz)

Héctor Torres Calderón, exdirector del Negociado del Sistema de Emergencia 9-1-1. (José Rodríguez)

José Izquierdo, exdirector de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. (Ramón “Tonito” Zayas)

Andrés Waldemar Volmar Méndez, exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes. (Vanessa Serra Díaz)

Rafael Ramos Sáenz, expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones. (Vanessa Serra Díaz)

Miguel Ángel Encarnación Correa:, exadministrador de la Administración de Servicios Generales. (Gerald López Cepero)

William Villafañe, Exsecretario de la Gobernación. (Vanessa Serra Díaz)

Itza García, exsecretaria Asociada de la Gobernación. (Vanessa Serra Díaz)

Waleska Maldonado, exadministradora de ASUME. (Vanessa Serra Díaz)

Yoniel Arroyo, exvicepresidente de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). (GFR Media)

Amílcar González, exdirector de la Autoridad de Edificios Públicos. (Teresa Canino)

Walter Higgins, exdirector y principal oficial ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Rafael Díaz Granados, izquierda, ocupó el puesto que tuvo Higgins, derecha.

Luis Abreu renunció en agosto al puesto de director de la Autoridad de Transporte Marítimo.

Edwin Crespo, excomisionado del Negociado de Ciencias Forenses.

Mónica Menéndez, exdirectora interina de Ciencias Forenses.

Carlos Chávez, exdirector interino de Ciencias Forenses. Asumió el cargo luego que renunciara Mónica Menéndez.

Luis Román Negrón, ex procurador general.

Yesenia Díaz, exsubayudante de Itza García en La Fortaleza.

Carlos Santiago, exdirector de la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas. Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email

Izquierdo tampoco fue citado por OPM como parte del proceso investigativo ni tuvo oportunidad de contestar alegaciones, aunque sí fueron citados ejecutivos de Departamento de Desarrollo Económico y el principal asesor financiero del Gobierno de Puerto Rico. A estos nunca se les tomó juramento, indica el informe.

Asimismo, el protocolo de Turismo requiere la formalización de una querella ya sea verbal o escrita. Esto nunca ocurrió por lo que no existió el incumplimiento. No obstante, OPM le ordena a la CTPR que enmiende ese protocolo de manera prospectiva en un término no mayor de 60 días, por considerar que ese requisito puede ser más flexible.

Surge de la evidencia presentada por la CTPR que, al asumir la posición de Directora Ejecutiva Interina, la señora Carla Campos, posterior a la renuncia del licenciado Izquierdo, tomó medidas adicionales en cumplimiento con la Ley Núm. 17 de1988.

Entre estas, instruyó al director de Recursos Humanos a llevar a cabo una serie de medidas para asegurarse que se estaba dando fiel cumplimiento a la política contra el hostigamiento sexual, incluyendo la revisión de los protocolos para este tipo de casos; coordinación talleres por la OPM sobre el tema, el cual se llevó a cabo el 15 de marzo de 2018; notificó a todos los empleados recordándoles la política de hostigamiento sexual de la CTPR; envió una comunicación a la Procuradora Interina de la OPM el 11 de enero de 2018 para solicitar asistencia técnica en la revisión de la política contra el hostigamiento sexual y talleres sobre el tema para los empleados de CTPR; solicitó asesoramiento de un proveedor externo de la CTPR de servicios legales para evaluar la política contra el Hostigamiento Sexual y recomendaciones sobre su efectividad y actualización; y presentó el Plan de Acción Afirmativa 2018-2021.

“La OPM tiene el más alto interés de cumplir con su misión. Y en este caso, particularmente con el artículo 10 de la Ley Núm. 17, supra., que dispone que todo patrono tiene el deber de mantener el centro de trabajo libre de hostigamiento sexual e intimidación y deberá exponer claramente su política contra hostigamiento sexual ante sus supervisores y empleados y garantizará que puedan trabajar con seguridad y dignidad. Cumpliendo así, con la obligación que se le impone al patrono de prevenir, desalentar y evitar el hostigamiento sexual en el empleo, y tomando las medidas necesarias o convenientes para este propósito”, expresó Boria.

La funcionaria reiteró su llamado a que cualquier mujer que sufra de alguna manifestación de violencia, hostigamiento o discriminación puede comunicarse confidencialmente a la línea de orientación 24/7 de la OPM al 787-722-2977.