La comandancia de San Juan del Negociado de la Policía anunció hoy, jueves, mediante comunicación escrita, que cerrarán varias carreteras y vías este fin de semana debido a la celebración de dos eventos deportivos.

El agente Edward Ramírez, portavoz de prensa de la Uniformada, indicó que la calle desde el Paseo Caribe hasta el semáforo de la entrada al Escambrón permanecerá cerrada este sábado, 16 de marzo, desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 de la mañana, debido a la celebración del 3K Grana A Calzón Quitao'.

Por otro lado, el domingo, 17 de marzo, la puesta en escena de la carrera de resistencia Ironman 70.3 Puerto Rico obligará que la Policía cierre el acceso vehicular a múltiples calles.

La avenida Muñoz Rivera, desde el restaurante Sizzler hasta la PR-22, en dirección de San Juan a Bayamón, permanecerá cerrada desde las 5:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. Del mismo modo, la avenida Kennedy, desde el Parque Central hasta el puente de la PR-22 en dirección de San Juan a Bayamón también será clausurada en el mismo horario.

Mientras, la carretera 165 cerrará desde la salida de la PR-22 hasta la entrada al pueblo de Dorado en el Parque Agropecuario (en dirección de Guaynabo a Dorado) no estará disponible para tránsito vehicular desde las 5:00 a.m. hasta la 1:00 de la tarde.

Por su parte, no será posible transitar el puente Dos Hermanos en Condado en ambas direcciones desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 a.m.

Además, la ruta entre el Paseo Caribe hasta la calle Norza Garay estará cerrada desde las 5:00 a.m. hasta las 4:00 de la tarde.

Finalmente, la calle Norza Garay del Viejo San Juan permanecerá cerrada desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.