El director de la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR), Víctor Huérfano, advirtió hoy, sábado, que el temblor de magnitud 5.4 que sacudió a Puerto Rico esta mañana energizará nuevamente la zona sísmica en el sur de la isla que lleva activa desde diciembre de 2019.

En entrevista con El Nuevo Día, el experto señaló que en las pasadas semanas hubo una disminución en la cantidad de temblores en la zona. La magnitud y la intensidad de los movimientos telúricos también se habían reducido.

"Este evento está relacionado con la misma secuencia sísmica en el sur de la isla. Es decir, es otra réplica del terremoto de 6.4 el pasado 7 de enero. Por tal razón, la gente tiene que saber que este temblor va a volver a 'renergizar' la zona, lo que significa que habrán más eventos desde hoy y por los próximos días", explicó Huérfano.

✉ Email La alcaldesa de Ponce, María "Mayita" Meléndez (izq.), confirmó que varias estructuras colapsaron a causa del temblor. (Vanessa Serra Díaz)

Muchas estructuras en Ponce que sufrieron daños en el terremoto y subsiguientes sismos a principios del año experimentaron derrumbes de cemento y ladrillos. (Vanessa Serra Díaz)

El caso de la Ciudad Señorial amaneció con escombros en muchas de sus calles. (Vanessa Serra Díaz)

Las columnas que sostenían un alero en esta residencia sucumbieron ante el temblor. (Vanessa Serra Díaz)

La fachada del Museo de la Masacre de Ponce, que sufrió daños a principios del año, colapsó con el nuevo movimiento telúrico. (Vanessa Serra Díaz)

Un empleado municipal en una excavadora derrumba pedazos de la fachada del Museo de la Masacre que se mantenían suspendidos. (Vanessa Serra Díaz)

El emblemático edificio en el caso ponceño ya había sufrido daños por la serie de temblores de finales del 2019 y principios de 2020. (Vanessa Serra Díaz)

El muncipio había comenzado el proceso de restaurar la fachada, pero las labores quedaron arruinadas. (Vanessa Serra Díaz)

Una parte del balcón, principalmente en madera, colapsó ante el temblor. (Vanessa Serra Díaz)

La foto muestra otro edificio cuyo empañetado y aleros se derrumbaron. (Vanessa Serra Díaz)

El temblor causó grietas profundas en muchos edificios del centro histórico. (Vanessa Serra Díaz)

Empleados del municipio se activaron de inmediato para analizar los daños y ayudar en el recogido de escombros. (Sandra Torres Guzmán / Especial para GFR Media)

María "Mayita" Meléndez imparte instrucciones a sus empleados. (Sandra Torres Guzmán / Especial para GFR Media)

Edwin Torres Rodríguez realizaba gestiones con el municipio para poder sacar a su abuela de su residencia luego que una de las paredes colapsó. (Sandra Torres Guzmán / Especial para GFR Media)

Meléndez sostuvo que el balcón del Museo colapsó debido al temblor. (Sandra Torres Guzmán / Especial para GFR Media)

Hasta los oficiales de la Policía Municipal ayudaron en la remoción de escombros. (Sandra Torres Guzmán / Especial para GFR Media)

Meléndez indicó que unas 50 familias de Ponce serán alojadas en hoteles tras sus viviendas afectarse por el temblor. (Vanessa Serra Díaz)

La gobernadora Wanda Vázquez Garced llegó cerca del mediodía a Ponce para observar los daños ocasionados por el temblor. (Vanessa Serra Díaz)

La mandataria utilizó una mascarilla negra con la palabra "fe" escrita en uno de los costados. (Vanessa Serra Díaz)

Una oficial de la Policía Municipal de Ponce conversa con varios vecinos del caso histórico. (Vanessa Serra Díaz)

Vecinos observan los escombros de una estructura cuyos aleros colapsaron en el caso histórico de Ponce. (Vanessa Serra Díaz)

La gobernadora indicó que trasladarán a unas 50 familias cuyas casas se vieron afectadas a hoteles en el área. (Vanessa Serra Díaz)

El movimiento de tierra se generó a las 7:13 a.m. con un epicentro de 9 kilómetros de profundidad y a 14.86 kilómetros al sur-sureste de Guayanilla.

En tan solo cuatro horas, la RSPR registró 10 réplicas que oscilaron entre 3.0 y 4.6. de magnitud. La réplica de 4.6 se generó seis minutos después del primer sismo.

Además, el sismo tuvo una intensidad de VII en Ponce donde se registraron daños estructurales en varias propiedades del caso urbano.

"Lo cierto es que fue un sismo ampliamente sentido en toda la isla. Tuvo variaciones con magnitudes, pero eso se debe a que inicialmente nosotros capturamos un registro de 5.2 que se combinó con el resto de los sismógrafos en el Caribe, norteamérica y Europa. Tras varias evaluaciones la conclusión fue de una magnitud de 5.4", detalló.

Huérfano hizo un llamado a la ciudadanía para que permanezcan en calma, puesto que sus expresiones "no significan un nuevo escenario desalentador, sino la necesidad por no bajar la guardia y mantener la consciencia sísmica enmarcada en la emergencia del COVID-19".

"Tenemos una emergencia con el virus y un patrón sismológico que no ha terminado. Entonces, lo que quiero decir es que es un reto, pero tenemos que plantearnos cómo vamos a manejar estas situaciones", aseveró el experto.

Enfatizó en que el movimiento de tierra de esta mañana no generó ningún tipo de advertencia o aviso de tsunami, tan solo un boletín informativo.

"Es muy importante que eso se sepa, puesto que de ello depende conocer si hay que hacer desalojo por tsunami o no. El de hoy no obligó a activar el protocolo de tsunami porque no cumplió con ninguno de los tres niveles establecidos", informó Huérfano.

Los tres niveles para emitir una alerta de tsunami por terremoto son:

1. Aviso de tsunami

Es el nivel más alto dentro del protocolo de alerta de tsunami, porque significa que es probable que ocurra un maremoto.

"Para emitir un aviso el sismo debe ser de más de 7.1 de magnitud y haber tenido menos de 100 kilómetros de profundidad. Además, su epicentro tiene que ser en el área local", explicó Huérfano.

La emisión de la alerta recae sobre el Centro de Alerta de Tsunamis en el Pacífico, cuyo programa es manejado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

2. Advertencia de tsunami

Este es el segundo nivel más alto en alerta y se emite cuando el evento sísmico tiene una magnitud de 5 a 7, es superficial y cercano al área local.

Además, también se puede emitir cuando se reporta un terremoto fuerte en áreas cercanas del Caribe o la zona centroamericana.

El temblor de hoy superó la magnitud 5, pero su movimiento no representó una amenaza de tsunami.

3. Vigilancia de tsunami

El más bajo nivel de alerta de tsunami se emite cuando ocurre un evento sísmico fuerte lejos del área local.

"Para fines de manejo de emergencia resulta en observación, pero para la población no representaría riesgo alguno", puntualizó Huérfano.