Las condiciones del tiempo para el resto de la Semana Santa continuarán mayormente estables con poca acumulación de lluvia, según el Servicio Nacionalde Meteorología (SNM).

El meteorólogo del SNM, Carlos Anselmi, detalló que el patrón estable con poca acumulación de lluvia continuará hasta el domingo.

“Debemos continuar bajo un patrón estable, con poca acumulación de lluvia. Se espera que continúe ese patrón de tiempo hasta el domingo, aunque no se espera mucha acumulación de lluvia”, expresó Anselmi

El día se mantendrá mayormente soleado con aguaceros breves durante la tarde sobre el interior y oeste de la isla.

Las condiciones marítimas se mantendrán picadas con un oleaje de dos a cinco pies en el mar Caribe y en el océano Atlántico con vientos de 20 nudos en áreas mar afuera, por lo que operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución.

Por otro lado, el por ciento de sequía moderada no sufrió cambios durante esta semana pues se mantuvo en un 10.35%, según el último informe del Monitor de Sequía de los Estados Unidos.

Mientras, el 58.99% continúa bajo condiciones anormalmente secas. La población estimada en las áreas de sequía es de 342,613.

Los municipios que se encuentran bajo condiciones de sequía moderada son Ciales, Coamo, Orocovis, Morovis, Barranquitas, Corozal, Naranjito, Comerío, Aibonito, Cayey, Cidra, Aguas Buenas, Bayamón, Toa Alta y Caguas.

Por otro lado, el nivel del embalse Guajataca continúa bajo ajustes operacionales con un nivel de altura de 187.95 y, precisamente, hoy registró un leve aumento de 0.03 centímetros, según el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, luego de aguaceros registrados en la zona.

El embalse necesitaría alcanzar una altura de 191.5 metros para ubicarse en nivel máximo de operación establecido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos tras el huracán María, el pasado 20 de septiembre de 2017.

Las condiciones de sequía han provocado la puesta en vigor de un plan de racionamiento desde el 22 de febrero para municipios del noroeste que se suplen del embalse.