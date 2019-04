El tiempo durante la mañana de hoy, miércoles, estará estable, pero no se descarta el desarrollo de aguaceros sobre el este de Puerto Rico, según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“Para hoy durante la mañana se espera generalmente buen tiempo para la mayoría de Puerto Rico. Entonces, por la tarde, por los efectos locales, se esperan aguaceros numerosos a través del oeste y suroeste de la isla”, dijo el meteorólogo del SNM, José Álamo.

Según el informe de meteorología, una masa de aire seca y estable se extenderá a lo largo de la región.

Sin embargo, durante la tarde, la combinación de los efectos locales con el calor diurno provocarán aguaceros moderados a través del suroeste de la isla.

Wednesday Morning: Mainly fair weather expected, but a few showers are possible across portions of eastern PR & USVI.

El patrón lluvioso se extenderá durante la tarde sobre Cabo Rojo, Hormigueros y Mayagüez.

“No es hasta el fin de semana que se pueda acercar una vaguada y aumente la posibilidad de lluvia más generalizada, pero se espera que hoy se registren en el oeste”, añadió el meteorólogo.

El embalse de Guajataca aumentó nuevamente. Según el informe de monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la represa registró un aumento de 0.04 metros, por lo que ahora la represa se mantiene con un nivel de altura de 188.19 metros,

“En la cuenca del embalse de Guajataca se han observado lluvias que ayudaron a que esos niveles subieran. El nivel que subió es consistente con los aguaceros que se han registrado en la cuenca de Guajataca. Durante el resto de esta semana, la lluvia se espera más al sur”, indicó el meteorólogo.

Pero, de todas formas, la represa se mantiene bajo un ajuste operacional. El embalse debería alcanzar una altura de 191.5 metros para ubicarse en el nivel máximo operacional establecido después del paso del huracán María en el 2017 por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

Los demás embalses, entre estos Carraízo y La Plata, también registraron un aumento de 0.01 metros y 0.02, respectivamente. Mientras, los embalses de Cidra y Toa Vaca siguen bajo observación.

La temporada seca culmina el 15 de abril y se espera que para mayo comience un patrón más húmedo que ayude a acabar con la sequía, informó el Centro de Predicciones Climáticas de la Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

El Monitor de Sequía de los Estados Unidos informó el jueves que la sequía moderada en la isla se mantiene en un 30.38%, por lo que no hubo cambios significativos.