Las probabilidades de que se registren lluvias de dispersas a numerosas continúan altas hasta el martes de la próxima semana, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Según el pronóstico de zonas, durante todos estos días la probabilidad de que se formen aguaceros ronda entre un 50% a un 70%, siendo los días de hoy al sábado los que más alto potencial tienen.

Para la meteoróloga e hidróloga Odalys Martínez, del SNM, este panorama no es de extrañar. “Octubre es uno de los meses más lluviosos”, afirmó.

Cálculos climatológicos de la agencia meteorológica establecen que en este mes se han registrado 3.08 pulgadas de lluvia, cuando lo normal son 1.47 pulgadas.

Para hoy, la humedad disponible y una vaguada estacionaria continuará ocasionando precipitación, principalmente durante horas de la tarde.

Martínez dijo que los aguaceros serán numerosos y en ocasiones fuertes en el interior y oeste de la isla.

“No se descarta el desarrollo de aguaceros en la zona metropolitana hoy y mañana, viernes”, añadió.

Thursday afternoon: Showers and thunderstorms are expected across most of the local region. Jueves en la tarde: Se esperan aguaceros y tronadas a través de la mayor parte de la región local. #prwx #usviwx pic.twitter.com/pgRb59VfxV