La secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy, dijo este lunes que los documentos que recibió y que dieron pie al referido del secretario de Agricultura, Carlos Flores, al Departamento de Justicia no fueron anónimos.

“La información que nos llegó se envía -de forma confidencial- en un correo electrónico a la secretaria de Justicia. La información que está contenida es confidencial. Ya es una investigación que comenzó y por eso yo no puedo entrar en los detalles de la información que llega. Llega a mi oficina, son unos documentos que envían. Hay inclusive, algunos referidos por personas en particular”, agregó Laboy a preguntas de los periodistas en La Fortaleza.

Laboy no reveló quién hizo la denuncia contra el funcionario por supuesta “conducta impropia”, pero aseguró que de Justicia hallar que hubo una ilegalidad, la gobernadora Wanda Vázquez Garced procederá contra el funcionario.

“Todos y todas las jefas de agencia se evalúa su rendimiento diariamente a base de lo que nosotros entendemos. Al secretario de Agricultura no se le va a pedir la renuncia hasta que el proceso de investigación se dé. Una vez ese proceso concluya en unas determinaciones de la secretaria de Justicia, entonces la gobernadora tomará una determinación”, afirmó Laboy.

En varias ocasiones y ante las insistentes preguntas de los periodistas, la secretaria de la Gobernación rehusó dar detalles de la información que recibió que dio paso al referido a Justicia.

“La información en mi oficina no la adjudicamos. Sencillamente es información que llegó y conforme a la política pública de esta administración, no hay espacio para actos incorrectos”, recalcó.

Al preguntársele si los documentos recibidos fueron llevados a la gobernadora, quien fue secretaria de Justicia, Laboy dijo “que los detalles en particular no los voy a compartir”. Aseguró que no peligran fondos de Agricultura mientras se conduce la pesquisa y Flores permanece a cargo de la agencia.

El referido contra Flores por supuesta “conducta impropia” se produjo el viernes y el funcionario alegó desconocer de qué se trata el asunto.

Laboy justificó la determinación de la gobernadora de dejar a Flores en el cargo mientras se realiza la investigación.

“Nosotros estamos esperando que se lleve a cabo la investigación. Una vez la investigación termine, la secretaria de Justicia presente las conclusiones entonces la gobernadora tomará la determinación”, sostuvo

La secretaria de la Gobernación exhortó a cualquier persona que pueda proveer información sobre la pesquisa o que entienda que hubo “algún acto impropio o ilegal” en Agricultura a que se comunique con las autoridades pertinentes.