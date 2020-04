La secretaria de Justicia, Dennise N. Longo Quiñones, afirmó esta tarde que se mantendrá en su puesto, pese al ataque a la credibilidad que la gobernadora Wanda Vázquez lanzó ayer contra la madre de la titular de Justicia, Concepción Quiñones de Longo.

“La secretaria de Justicia se mantiene trabajando para lograr que el departamento preste los servicios esenciales que la agencia brinda al Pueblo de Puerto Rico, incluyendo los servicios durante la emergencia que nos aqueja”, expresó por escrito Brenda Quijano, directora de prensa del Departamento de Justicia. “Su compromiso con el Departamento de Justicia continúa en pie”, agrego.

Quijano señaló que la secretaria de Justicia se encuentra inhibida de participar de cualquier forma en aquellos referidos que atienda la agencia sobre los asuntos administrativos del Departamento de Salud, agencia que dirigió su madre hasta el 26 de marzo.

Quiñones de Longo renunció a finales de abril a su cargo como secretaria interina del Departamento de Salud y adjudicó su salida a presiones que recibió de funcionarios de La Fortaleza ligados a la gobernadora para que firmara contratos millonarios en Salud.

De hecho, la ex secretaria interna de Salud testificó ante la Cámara de Representantes donde mantuvo bajo juramento sus alegaciones.

En una conferencia de prensa realizada ayer en la tarde Vázquez Garced acusó a Quiñones de Longo de ser mendaz.

“En semanas pasadas, la exsecretaria interina de Salud indicó que se habían perdido unas pruebas y eso no es correcto y ella sabe que eso no es correcto”, afirmó la gobernadora al alegar que Quiñones de Longo recibió un correo electrónico en el que la compañía rectificaba que el material llegaría en 16 semanas, no en 16 meses.

“Cuando ella le indicó al pueblo de Puerto Rico que la querían obligar a hacer eso (firmar un contrato), ella sabía que no era correcto”, reiteró Vázquez Garced quien se amparó en lo que le dijo su ayudante especial, Marisol Blasco, quien negó que le hubiera exigido firmar un contrato en 20 minutos.