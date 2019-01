Un riesgo alto y moderado de corrientes marinas continuará hasta mañana, sábado, para las playas del norte y sur respectivamente pronosticó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Durante hoy, viernes, también está en efecto una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas.

High Risk of rip currents continues for the north facing beaches of the islands. Riesgo alto de corrientes marinas continua para las playas orientadas hacia el norte de las islas. #prwx #usviwx pic.twitter.com/4UC4WA3koB