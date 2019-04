Las condiciones del tiempo seguirán estables por los próximos días en la isla debido a una alta presión que se encuentra cerca de la región, pronosticó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Sin embargo, la meteoróloga del SNM Rosalina Vázquez indicó que en la tarde se registrará un patrón de aguaceros dispersos a través de algunos sectores de la isla y las ráfagas alcanzarán hasta las 20 millas por hora.

“Hoy, durante las horas del mañana, pudiéramos experimentar aguaceros leves pasajeros en el este de la isla, igual que Vieques y Culebra. Entrada la tarde, los aguaceros se deben concentrar en el interior y oeste”, anticipó Vázquez.

En cuanto a los vientos, Vázquez detalló que las ráfagas mantendrán baja la probabilidad de acumulación de lluvia. Ayer, precisamente, se reportó una ráfaga de 31 millas por hora a las 1:42 p.m. en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.

“Las condiciones ventosas continuarán debido a una alta presión que está afectando el área loca”, agregó la meteoróloga.

Vázquez especificó que estas lluvias podrían caer sobre el cuadrante del embalse de Guajataca, que se encuentra bajo un ajuste operacional con un nivel de altura de 187.98 metros, según el informe de monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

Mientras tanto, los dos embalses que están bajo observación son: Cidra con 401.75 y Toa Vaca con 147.26.

El oleaje en las aguas del Atlántico se mantendrá entre tres y cinco pies. En el mar Caribe las olas estarán entre dos y cinco pies. Un riesgo moderado de corrientes marinas sigue vigente hoy para las playas del norte, sureste y suroeste de Puerto Rico.

“Ahora mismo el oleaje a través de todas las aguas está de tres a cinco pies, y se espera que se mantengan así, ya para mañana podría haber un aumento de hasta seis pies con vientos aproximadamente de 20 nudos”, agregó Vázquez.

Por lo tanto, los operadores de embarcaciones pequeñas deben tener precaución.