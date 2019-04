Un patrón de aguaceros principalmente a través del interior, norte y oeste de Puerto Rico se reportará durante la tarde de hoy, domingo, según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).



De acuerdo al informe del SNM, las lluvias se podrían reportar principalmente después de mediodía.

“Es posible que se reporten entre un cuarto y la mitad de una pulgada de lluvia”, reza el informe.

La tarde se mantendrá mayormente nublada con una precipitación de 70%. De hecho, un sistema de baja promoverá la humedad. Los vientos soplarán del sureste de seis a ocho millas por hora.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán agradables con máximas en los medios 80 grados Fahrenheit y en áreas montañosas podrían bajar hasta los 60 grados F.

En cuanto a las condiciones marítimas, un riesgo moderado de corrientes marinas sigue vigente para las playas del norte de Puerto Rico, y Culebra. Por lo tanto, la agencia solicitó precaución a los operadores de pequeñas embarcaciones.

De todas formas, las condiciones en el mar estarán mayormente tranquilas. El oleaje alcanzará desde los tres pies hasta los cinco pies para el Atlántico y en el mar Caribe se mantendrá en cuatro pies.

Por otro lado, se esperan lluvias dispersas antes de la medianoche. De hecho, la noche se mantendrá nublada con una mínima de 67 grados F. Los vientos soplarán del noreste a siete mph. La probabilidad de precipitación será de 30%.