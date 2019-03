Los congresistas Raúl Grijalva, Rob Bishop y Darren Soto se reunieron en la mañana de hoy con varios líderes sindicales y de organizaciones comunitarias en la Biblioteca Carnegie, en San Juan, para escuchar sus reclamos como parte de la visita centrada en el proceso de recuperación de Puerto Rico y el efecto que ha tenido sobre los puertorriqueños la ley PROMESA.

Relacionados: Asociación de Salud Primaria advierte al Congreso sobre consecuencias de falta de fondos

Arturo Massol, de Casa Pueblo; Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER; Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros y Roberto Pagán, del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, fueron algunos de los deponentes del conversatorio que también contó con la participación de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto.

“Les llevamos el reclamo de que es importante construir un modelo energético sustentable como el modelo de Adjuntas, para que al décimo aniversario del huracán María la mitad de Puerto Rico funcione con energía solar”, dijo Massol tras salir de la reunión a la cual no le fue permitida la entrada a la prensa.

El Nuevo Día, de hecho, acudió al evento y una de las coordinadoras le advirtió a este diario que debía salir de los predios pues la prensa no estaba invitaba a la actividad.

Massol les explicó a los congresistas la propuesta de Casa Pueblo llamada “#50conSOL”, la cual pretende convertir al pueblo de Adjuntas en la primera comunidad energéticamente autosuficiente del país y, más adelante, al país entero funcionando con energía solar.

We received updates on education, health care, housing, renewable energy, economic development & reconstruction efforts at our #ListenToPuertoRico roundtable this morning. pic.twitter.com/KW0lO3Rmvi — Natural Resources (@NRDems) March 16, 2019

“Ustedes tienen poder dictatorial sobre Puerto Rico y, aunque esconden su responsabilidad para descolonizar a Puerto Rico porque carecemos de consenso sobre el final político que merecemos, los invito a pensar en la responsabilidad política y moral que tienen”, les dijo Massol.

Por su parte, Díaz les comentó de la situación que viven los estudiantes de Educación Especial y de cómo muchos fondos federales enviados a la isla para educación son presuntamente desviados a compañías privadas y nunca llegan a las escuelas, su fin original. También les informó como la Escuela Vocacional de Yabucoa carece de electricidad y no puede ofrecer sus talleres a la matrícula de estudiantes.

“Me sorprendió mucho lo mucho que preguntaron sobre las pensiones de los maestros. No sabían que los maestros no tienen Seguro Social. Nos dijeron que hay disponibilidad de incluirlos en el Seguro Social y que estarían pendientes a lo que ocurra con las pensiones de los maestros”, dijo Díaz.

Entre los reclamos que llevó Pagán, mientras tanto, se encuentran el que se lleve a cabo la auditoría de la deuda y que con la Junta de Supervisión Fiscal se establezca un recorte a la deuda para que los compromisos de pagos sean más sostenibles. El líder sindical también les cuestionó el que se hayan hecho recortes a la clase trabajadora para el pago de la deuda.

“También reclamamos que procuren que se lleven las demandas que hay que realizar a los bancos que hicieron emisiones antes del 2 de mayo porque sino expira el término para hacer reclamaciones y demandas. Ni la Junta ni el gobierno lo han hecho, ni cuando (Alejandro) García Padilla era gobernador y le reclamamos que radicara la demanda contra UBS. Parece haber una protección a los bancos y no al pueblo de Puerto Rico”, sostuvo.

Jaramillo, por su parte, les recordó que la devastación provocada por el huracán María dejó al 100% de los habitantes de la isla sin energía y que la restauración del sistema de energía eléctrica fue uno de los mayores retos que la isla ha enfrentado, como el hecho de que el gobierno optara por entablar contratos privados y le dejara al Cuerpo de Ingenieros el control total de los esfuerzos de recuperación del sistema eléctrico. Según les indicó el líder sindical, estas acciones no se llevaron a cabo de forma ordenada o coherente, provocando un aceleramiento aún mayor de la crisis que vivió entonces la gente para justificar luego el anuncio de la privatización de un activo tan importante para el pueblo de Puerto Rico.