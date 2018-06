El personal regional, técnico y especializado del Departamento de Recursos Naturales yAmbientales (DRNA) de Puerto Rico llegó hasta Las Croabas (Fajardo) para limpiar el sargazo que ha llegado hasta dicha zona del este de la isla, informó hoy en un comunicado la secretaria de esa agencia, la licenciada Tania Vázquez.

Los trabajos, que también incluyeron al personal del municipio de Fajardo y la comunidad, se extendieron a lo largo de la bahía del sector que recibe a decenas de cientos de personas en este verano.

El DRNA anticipó hace unas semanas la alta posibilidad de llegada de sargazo a las costas de la isla, pues estudios de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por su sigla en inglés) y la Universidad de South Florida así lo han pronosticado, señala la nota.

"Aunque es catalogado como un evento natural, el sargazo altera la estética de las costas y en su etapa de descomposición provoca olores 'objetables'. En colaboración con el municipio de Fajardo y la comunidad, hemos comenzado la limpieza de la zona donde ha llegado una cantidad razonable de este material", explicó.

"Nuestro personal regional ha logrado remover gran parte y continuamos buscando alternativas para sacar lo más que podamos, aunque por la cantidad y espesor no es tan sencillo; aun así seguimos trabajando con ayuda del Municipio y su alcalde, Aníbal Meléndez", comentó la responsable de Recursos Naturales.

"Como saben, el sargazo continuará llegando a nuestras costas, por lo que es importante que la ciudadanía lo sepa y conozca qué hacer. No solo llega a Puerto Rico, sino a otras islas del Caribe y no hay de qué preocuparse, ya que es un procedimiento normal de la naturaleza. Nuestra exhortación es que si los bañistas ven una playa llena de sargazo, traten de acudir a otra; igualmente, los nautas deben evitar las concentraciones del material para que su embarcación no se enrede", manifestó.

La también presidenta de la Junta de Calidad Ambiental recordó a los municipios que la limpieza del material conlleva un protocolo, por lo que sugirió a los ayuntamientos a comunicarse con las oficinas regionales del DRNA.