Madres, padres y encargados de escuelas públicas Montessori expresaron estar listos para trabajar de la mano con el Departamento de Educación en la confección de un reglamento para la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori (SAEM), luego que la gobernadora Wanda Vázquez Garced ordenó retirar el documento que radicó la agencia ante el Departamento de Estado.

Miembros de la comunidad Montessori se enteraron de la orden que dio la primera ejecutiva al secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, previo al inicio de una conferencia de prensa en la cual, precisamente, solicitarían que se retirase el documento que habría entrado en vigor la semana que viene.

“Justo cuando nos proponíamos a dar un paso más para defender el proyecto de escuelas públicas Montessori, que tan bien le ha servido a las comunidades, recibimos la noticia de que la gobernadora finalmente nos escuchó y dio la instrucción para que se retirara de inmediato el reglamento que tenía el efecto de desmantelar todo lo que ya se había construido”, expresó Daliana Suárez, madre de una estudiante de la escuela Juan Ponce de León, en Guaynabo, y portavoz del grupo Montessori para Todos.

El reglamento para las escuelas públicas Montessori fue ordenado por la Ley 277 de 2018, que creó mediante legislación la SAEM que, originalmente, nació mediante carta circular. Educación dio a conocer durante una vista pública de las Comisiones de Educación y de Hacienda del Senado -que investigan el cumplimiento con esa legislación- que el reglamento se radicó ante el Departamento de Estado el 10 de junio.

Detractores del reglamento de Educación han denunciado que este le resta autonomía a la SAEM, pues la coloca como un programa bajo la Subsecretaría de Asuntos Académicos y no una secretaría auxiliar. De acuerdo con los padres y madres, el documento producido por la agencia pondría en riesgo la organización multigrado de los salones Montessori -conocidos como ambientes-, modificaría los procesos extraordinarios de reclutamiento de personal especializado y desalentaría el aprendizaje guiado por la curiosidad e intereses del estudiante para forzarles a imponer una enseñanza guiada por currículos.

No obstante, Hernández Pérez había señalado que el reglamento está alineado con la legislación. En una entrevista previa con este diario, el secretario explicó que el reglamento cumplía, además, con las normativas vigentes de la agencia pues aún no se pueden implementar cambios que exige la comunidad Montessori. Mencionó, por ejemplo, que los procesos extraordinarios de reclutamiento de maestros pudieran generar impugnaciones de los docentes no seleccionados, lo que le costaría dinero a la agencia.

Suárez recordó que la comunidad Montessori ya trabajó un borrador de reglamento en verano del año pasado, el cual cumple con las disposiciones de la Ley 277.

“Nos tomó como tres meses de trabajo, fue bien detallado y por eso no tenemos inconveniente en trabajar para lograr que se apruebe un buen reglamento”, señaló Suárez.

Las expresiones de la gobernadora se dieron luego que, la semana pasada, esta se comprometiera con un estudiante de la escuela Montessori Inocencio Cintrón Zayas, de Barranquitas, que ordenaría el retiro del reglamento que tanta controversia ha causado.

Hilda Núñez, madre de Ian Giovanni Rivera Núñez, relató que el menor quería conocer a la primera ejecutiva y lograron reunirse con ella tras llegar a un restaurante en el cual estaba comiendo. Ese día, la mandataria estuvo en Aibonito y el grupo Montessori para Todos le solicitó que llegara a ese municipio como parte de las acciones para exigir un nuevo reglamento.

“Ian Giovanni le entregó una carta de Montessori para Todos y le pidió a la gobernadora que no la perdiera. Ella le prometió que no iba a perder la carta y ella le dijo, ‘quiero que sepas que ya yo le pedí al secretario de Educación que retire el reglamento’”, indicó Núñez sobre la conversación entre Vázquez Garced y su hijo el jueves pasado.

Previo a acoger el reclamo de la comunidad Montessori, la gobernadora ya había anunciado en su mensaje de presupuesto que aumentarían a $6 millones la asignación que se destina a las escuelas públicas Montessori a través del Instituto Nueva Escuela (INE).

Asimismo, la directora ejecutiva del INE, Ana María García Blanco, indicó que el lunes se logró la autorización para poder utilizar durante los primeros tres meses de este año fiscal los fondos sobrantes del presupuesto asignado el pasado año fiscal. Esta extensión hasta septiembre permitió que ayer, miércoles, se contrataran a las asistentes de maestros de escuelas Montessori que ayudarán este mes a preparar los materiales necesarios para dar clases a partir de agosto, ya sean a distancia o presenciales en los planteles.